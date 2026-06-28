Avec les six derniers matchs de la phase de groupes, disputés entre la fin de soirée d’hier et la nuit (heure italienne), nous connaissons enfin les noms de toutes les équipes nationales qualifiées pour les seizièmes de finale de l’édition 2026 de la Coupe du monde. Voici les sélections qui accèdent à la phase à élimination directe : LE MEXIQUE, L’AFRIQUE DU SUD (groupe A), LA SUISSE, LE CANADA, LA BOSNIE (groupe B), le Brésil et le Maroc (groupe C), les États-Unis, l’Australie et le Paraguay (groupe D), l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur (groupe E), les Pays-Bas, le Japon et la Suède (groupe F), la Belgique et l’Égypte (groupe G), Espagne et Cap-Vert (groupe H), France, Norvège et Sénégal (groupe I), Argentine, Autriche et Algérie (groupe J), Colombie, Portugal et République démocratique du Congo (groupe K), Angleterre, Croatie et Ghana (groupe L).
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Coupe du monde 2026 : programme complet des seizièmes de finale. Le tournoi débute par Afrique du Sud - Canada. On connaît déjà les adversaires de l’Argentine, de la France, de l’Allemagne, de l’Angleterre, du Portugal et de l’Espagne
C'EST PARTI !
À peine le temps d'archiver les derniers résultats de la première phase de la compétition qu'il est déjà l'heure de se plonger dans les premiers matchs des seizièmes de finale. Les deux premières nations à s’affronter pour une place parmi les 16 meilleures seront l’Afrique du Sud et le Canada, qui se rencontreront dimanche 28 juin à 21 h à Los Angeles. Le dernier match des seizièmes de finale opposera la Colombie au Ghana, programmé à 3 h du matin le samedi 4 juillet à Kansas City.
Voici le programme complet :
AFRIQUE DU SUD - CANADA
AFRIQUE DU SUD- CANADA - 28 juin 2026, 21h00 à Los Angeles
BRÉSIL – JAPON
Brésil - Japon : 29 juin 2026, 19 h, Houston
ALLEMAGNE - PARAGUAY
ALLEMAGNE - PARAGUAY - 29 juin 2026, 22h30, Boston
PAYS-BAS - MAROC
Pays-Bas - Maroc : 30 juin 2026, 3h00, à Monterrey
CÔTE D’IVOIRE - NORVÈGE
CÔTE D’IVOIRE - NORVÈGE - 30 juin 2026, 19h00, Dallas
FRANCE-SUÈDE
France - Suède : 30 juin 2026, 23h00 (New York/New Jersey)
MEXIQUE-ÉQUATEUR
Mexique- Équateur, 1^(er) juillet 2026, 3h00, Mexico
ANGLETERRE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Angleterre - République démocratique du Congo, le 1er juillet 2026 à 18h00, à Atlanta.
Belgique-Sénégal
Belgique-Sénégal - 1er juillet 2026, 22h00 à Seattle
ÉTATS-UNIS - BOSNIE
États-Unis - Bosnie : 2 juillet 2026, 02h00, San Francisco
ESPAGNE-AUTRICHE
Espagne - Autriche : 2 juillet 2026, 21h00, Los Angeles
PORTUGAL - CROATIE
PORTUGAL- CROATIE - 3 juillet 2026, 1h00, Toronto
SUISSE-ALGÉRIE
SUISSE-ALGÉRIE - 3 juillet 2026, 5h00 à Vancouver
AUSTRALIE-ÉGYPTE
AUSTRALIE - ÉGYPTE, le 3 juillet 2026 à 20h00 à Dallas
ARGENTINE - CAP-VERT
ARGENTINE - CAP-VERT - 4 juillet 2026, 00h00 à Miami
COLOMBIE - GHANA
COLOMBIE - GHANA - 4 juillet 2026, 3 h 30, Kansas City