La réponse est évidente. Les États-Unis accueillant la majorité des rencontres, dont la finale, les trois coorganisateurs et la FIFA ont décidé de confier au Mexique l’ouverture du tournoi. De plus, parmi les trois pays hôtes, le Mexique possède de loin la plus riche histoire footballistique. Le match se déroulera sur une pelouse légendaire.

Le Mexique et l’Afrique du Sud s’y affronteront pour le coup d’envoi, faisant de cet antre mythique le premier stade au monde à accueillir trois matchs d’ouverture de Coupe du monde.

Dans le même temps, le Canada, à Toronto face à la Bosnie-Herzégovine, et les États-Unis, à Los Angeles contre le Paraguay, accueilleront à leur tour leurs matchs d’ouverture avec cérémonies dans les jours suivants. Voici un aperçu :