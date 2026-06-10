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Coupe du monde 2026, match d’ouverture : pourquoi le Mexique, et non les États-Unis, a-t-il l’honneur d’ouvrir la Coupe du monde ? Lieu, stade, horaire, diffusion en clair et en streaming

Coupe du monde
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud

La Coupe du monde débute enfin ce jeudi. Mais pourquoi le match d'ouverture se déroule-t-il au Mexique et non chez l'un des co-organisateurs, les États-Unis ou le Mexique ? SPOX vous explique tout et vous indique comment suivre le match en direct à la télévision gratuite et en streaming.

Jeudi 11 juin, l’attente prend fin : la Coupe du monde au Mexique, aux États-Unis et au Canada débute enfin. Le match d’ouverture verra le Mexique affronter l’Afrique du Sud, exactement comme il y a 16 ans lors du Mondial sud-africain. 

MagentaTV diffusera tous les matchs en direct ; abonnez-vous dès maintenant !

Mais pourquoi le Mexique a-t-il l’honneur d’ouvrir le bal, et non les États-Unis ou le Canada ? Explication ci-dessous. 

  • Coupe du monde 2026, match d’ouverture : pourquoi le Mexique, et non les États-Unis, a-t-il l’honneur d’ouvrir la Coupe du monde ? Lieu, stade, horaire, diffusion en clair et en streaming.

    La réponse est évidente. Les États-Unis accueillant la majorité des rencontres, dont la finale, les trois coorganisateurs et la FIFA ont décidé de confier au Mexique l’ouverture du tournoi. De plus, parmi les trois pays hôtes, le Mexique possède de loin la plus riche histoire footballistique. Le match se déroulera sur une pelouse légendaire. 

    Le Mexique et l’Afrique du Sud s’y affronteront pour le coup d’envoi, faisant de cet antre mythique le premier stade au monde à accueillir trois matchs d’ouverture de Coupe du monde. 

    Dans le même temps, le Canada, à Toronto face à la Bosnie-Herzégovine, et les États-Unis, à Los Angeles contre le Paraguay, accueilleront à leur tour leurs matchs d’ouverture avec cérémonies dans les jours suivants. Voici un aperçu :

    • 11 juin, 21 h (CEST) : Mexique - Afrique du Sud
    • 12 juin à 21 h (CEST) : Canada - Bosnie-Herzégovine
    • 13 juin à 3 h (CEST) : États-Unis - Paraguay
    • Publicité
  • AztekenstadionGetty Images

    Coupe du monde 2026, match d’ouverture : pourquoi le Mexique, et non les États-Unis, donne-t-il le coup d’envoi de la Coupe du monde ? Lieu, stade, heure, diffusion en clair et en streaming – Diffusion en clair et en streaming

    En Allemagne, deux options s’offrent à vous pour suivre en direct le match Mexique-Afrique du Sud. L’une d’elles est proposée en clair.

    En effet, la chaîne ZDF diffusera en direct et en clair aussi bien la cérémonie d’ouverture que les 90 minutes de football. Vous pouvez également suivre la rencontre en direct via le livestream sur sportstudio.de.

    MagentaTV se joint à la fête : contrairement à ARD et ZDF, le diffuseur de Telekom propose l’intégralité des rencontres de la Coupe du monde, dont 44 en exclusivité. Toutes les informations sont disponibles ici. 

    MagentaTV diffuse l’intégralité de la Coupe du monde, dont 44 rencontres en exclusivité. Inscrivez-vous dès maintenant !

  • Coupe du monde 2026, match d’ouverture : pourquoi le Mexique, et non les États-Unis, a-t-il l’honneur d’ouvrir la Coupe du monde ? Lieu, stade, horaire, diffusion en clair et en streaming – le calendrier complet de la phase de groupes.

    DateHeure (CET)RencontreGroupeDiffusion
    11/0621 hMexique – Afrique du SudADiffuseurs : MagentaTV, ZDF.
    12 juin4 hCorée du Sud – République tchèqueAMagentaTV
    12 juin21 hCanada – Bosnie-HerzégovineBDiffusion sur MagentaTV et ARD.
    13 juin3 hÉtats-Unis – ParaguayDMagentaTV
    13 juin21 hQatar – SuisseBDiffuseur : MagentaTV, ZDF
    14 juin0 hBrésil – MarocCMagentaTV, ZDF
    14 juin3 hHaïti – ÉcosseCMagentaTV, ARD
    14 juin6 hAustralie – TurquieDMagentaTV
    14 juin19 hAllemagne – CuraçaoEMagentaTV, ARD
    14 juin22 hPays-Bas – JaponFMagentaTV
    15 juin1 hCôte d’Ivoire – ÉquateurEMagentaTV, ARD
    15 juin4 hSuède – TunisieFMagentaTV
    15 juin18 hEspagne – Cap-VertHDiffuseur : MagentaTV, ARD
    15 juin21 hBelgique – ÉgypteGMagentaTV, ARD
    16 juin0 hArabie saoudite – UruguayHMagentaTV, ZDF
    16 juin3 hIran – Nouvelle-ZélandeGMagentaTV, ZDF
    16 juin21 hFrance – SénégalSur MagentaTV.MagentaTV
    17 juin0 hIrak – NorvègeSur MagentaTVMagentaTV
    17 juin3 hArgentine – AlgérieJMagentaTV, ARD
    17 juin6 hAutriche – JordanieJMagentaTV, ZDF
    17 juin19 hPortugal – RD CongoKMagentaTV, ZDF
    17 juin22 hAngleterre – CroatieLMagentaTV, ZDF
    18 juin1 hGhana – PanamaLMagentaTV
    18 juin4 hOuzbékistan – ColombieKMagentaTV
    18 juin18 hRépublique tchèque – Afrique du SudAMagentaTV, ZDF
    18 juin21 hSuisse – Bosnie-HerzégovineBMagentaTV
    19 juin0 hCanada – QatarBMagentaTV
    19 juin1 hMexique – Corée du SudAMagentaTV
    19 juin21 hÉtats-Unis – AustralieDMagentaTV, ARD
    20 juin0 hÉcosse – MarocCMagentaTV
    20 juin2 h 30Brésil – HaïtiCMagentaTV
    20 juin5 hTurquie – ParaguayDMagentaTV
    20 juin19 hPays-Bas – Suèdeen direct sur MagentaTV et ZDF.MagentaTV, ZDF
    20 juin22hAllemagne – Côte d’IvoireEMagentaTV, ZDF
    21 juin2 hÉquateur – CuraçaoEMagentaTV
    21 juin6 hTunisie – Japonsur MagentaTV.MagentaTV
    21 juin18 hEspagne – Arabie saouditeHMagentaTV
    21 juin21 hBelgique – Iranà suivre sur MagentaTV et ZDF.MagentaTV, ZDF
    22 juin0 hUruguay – Cap-VertHMagentaTV
    22 juin3 hNouvelle-Zélande – ÉgypteGMagentaTV
    22 juin19 hArgentine – AutricheJMagentaTV, ARD
    22 juin23 hFrance – IrakIMagentaTV, ARD
    23 juin02h00Norvège – Sénégalsur MagentaTV.MagentaTV
    23 juin3 hJordanie – AlgérieJMagentaTV
    23 juin19 hPortugal – OuzbékistanKDiffusion sur MagentaTV et ARD.
    23 juin22 hAngleterre – GhanaLMagentaTV, ARD
    24 juin1 hPanama - CroatieLMagentaTV
    24 juin4 hColombie – RD CongoKMagentaTV
    24 juin21 hSuisse – CanadaBDiffusion sur MagentaTV et ARD.
    24 juin21 hBosnie-Herzégovine – QatarBMagentaTV
    25 juin0 hÉcosse – BrésilCMagentaTV
    25 juin0 hMaroc – HaïtiCMagentaTV, ZDF
    25 juin3 hRépublique tchèque – MexiqueAMagentaTV
    25 juin3 hAfrique du Sud – Corée du SudAMagentaTV
    25 juin22 hÉquateur – AllemagneEDiffuse sur MagentaTV et ARD.
    25 juin22 hCuraçao – Côte d’IvoireEMagentaTV
    26 juin1 hTunisie – Pays-BasFDiffusion sur MagentaTV et ARD.
    26 juin1 hJapon – SuèdeFMagentaTV
    26 juin4 hTurquie – États-UnisDMagentaTV
    26 juin4 hParaguay – AustralieDDiffuse sur MagentaTV et ARD.
    26 juin21 hNorvège – FranceIMagentaTV, ZDF
    26 juin21 hSénégal – IrakIMagentaTV
    27 juin2 hUruguay – Espagnesur MagentaTV.MagentaTV
    27 juin2 hCap-Vert – Arabie saouditeHDiffusion sur MagentaTV et ARD.
    27 juin5 hNouvelle-Zélande – BelgiqueGMagentaTV
    27 juin5 hÉgypte – IranGMagentaTV
    27 juin23hPanama – Angleterreà suivre sur MagentaTV.MagentaTV
    27 juin23hCroatie – GhanaLMagentaTV, ZDF
    28 juin1 h 30Colombie – PortugalKMagentaTV, ZDF
    28 juin1 h 30République démocratique du Congo – OuzbékistanKMagentaTV
    28 juin4 hJordanie – ArgentineJMagentaTV
    28 juin4 hAlgérie – AutricheJMagentaTV
  • Mexiko FansGetty Images

    Coupe du monde 2026, match d’ouverture : pourquoi le Mexique et non les États-Unis ont-ils l’honneur d’ouvrir la Coupe du monde ? Lieu, stade, horaire, diffusion en clair et en streaming – les groupes

    Groupe AMexiqueAfrique du SudCorée du SudRépublique tchèque
    Groupe BCanadaSuisseBosnie-HerzégovineQatar
    Groupe CBrésilMarocÉcosseHaïti
    Groupe DÉtats-UnisTurquieParaguayAustralie
    Groupe EAllemagneÉquateurCôte d’IvoireCuraçao
    Groupe FPays-BasJaponSuèdeTunisie
    Groupe GBelgiqueÉgypteIranNouvelle-Zélande
    Groupe HEspagneUruguayArabie saouditeCap-Vert
    Groupe IFranceSénégalNorvègeIrak
    Groupe JArgentineAutricheAlgérieJordanie
    Groupe KPortugalColombieOuzbékistanRépublique démocratique du Congo
    Groupe LAngleterreCroatieGhanaPanama
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