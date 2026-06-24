Bonne nouvelle pour la sélection américaine et pour Christian Pulisic, à la veille de la dernière journée du groupe D face à la Turquie. Le joueur du Milan AC, qui avait dû déclarer forfait pour la rencontre face à l’Australie le 19 juin dernier en raison d’une fatigue au mollet subie lors du match d’ouverture contre le Paraguay, est désormais opérationnel pour la rencontre qui se tiendra au Los Angeles Stadium face à la formation dirigée par Vincenzo Montella.