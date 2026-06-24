Bonne nouvelle pour la sélection américaine et pour Christian Pulisic, à la veille de la dernière journée du groupe D face à la Turquie. Le joueur du Milan AC, qui avait dû déclarer forfait pour la rencontre face à l’Australie le 19 juin dernier en raison d’une fatigue au mollet subie lors du match d’ouverture contre le Paraguay, est désormais opérationnel pour la rencontre qui se tiendra au Los Angeles Stadium face à la formation dirigée par Vincenzo Montella.
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Coupe du monde 2026 : les États-Unis récupèrent Pulisic pour le dernier match contre la Turquie de Montella. Mais comment va le joueur du Milan ?
LE PLAN DE POCHETTINO
Ces derniers jours, Christian Pulisic a repris l’entraînement à plein régime après avoir été écarté par précaution contre l’Australie. Il devrait donc retrouver sa place de titulaire dans le onze que le sélectionneur américain Mauricio Pochettino compte aligner face à la Turquie. Déjà qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde après deux succès en autant de sorties, les Américains devraient aligner une équipe remaniée face à une Turquie toujours bloquée à zéro point et d’ores et déjà éliminée.
LA COUPE DU MONDE DE PULISIC
Lors de cette Coupe du monde à domicile, Christian Pulisic n’a disputé que 45 minutes, les premières du match contre le Paraguay remporté 4-1 par les États-Unis. Il a immédiatement impressionné, provoquant l’autogoal de Bobadilla pour l’ouverture du score (1-0) avant de servir Balogun pour son premier but. une gêne au mollet qui a contraint le sélectionneur Pochettino à le remplacer par Berhalter à la mi-temps.