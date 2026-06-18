La première manche du premier tour de la phase de groupes élargie de la Coupe du monde est désormais dans le rétroviseur. Cette première série de 24 rencontres a offert un festival de performances d’exception, portées par les stars les plus attendues (Mbappé, Haaland, Messi et Kane n’ont pas déçu), ainsi que par des joueurs désireux de confirmer leur talent et de se mettre en valeur au fil de la compétition.
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Coupe du monde 2026 : les 5 joueurs à suivre après la première journée : Bouaddi et Diomande impressionnent, le retour en force de Balogun
Ayyoub BOUADDI (Maroc)
À Lille, même sur la scène de la Ligue des champions, les observateurs ont vite compris qu’ils détenaient un meneur de jeu devant la défense capable de marquer sa génération. Ses débuts tonitruants en Coupe du monde, face à un grand d’Europe, ont impressionné par la maturité et la personnalité affichées. Né en 2007, il semble prêt à prendre son envol et à déclencher une guerre d’enchères entre les principaux clubs du continent.
Yan DIOMANDE (Côte d’Ivoire)
Imparable. Parfois, un simple adjectif suffit pour mesurer l’impact d’un joueur et l’influence de ses qualités sur le déroulement d’une rencontre. L’ailier de Leipzig, né en 2006, a été une véritable épine dans le pied de la défense équatorienne, qui a fini par céder en fin de match sous l’effet d’une de ses accélérations, avant même que l’ancien joueur de l’Atalanta, Diallo, ne marque sur une reprise facile. La Premier League, sa probable prochaine destination, se l’arrache déjà des yeux.
Elijah JUST (Nouvelle-Zélande)
C’était sa première Coupe du monde, et l’ailier, face à l’Iran, a immédiatement marqué les esprits en inscrivant un doublé historique. L’ailier, né en 2000 et évoluant à Motherwell – où il a marqué 7 buts et délivré 8 passes décisives lors du dernier championnat d’Écosse –, est devenu le premier joueur de son pays à inscrire un doublé en Coupe du monde. Rapide, imprévisible et efficace (deux tirs, deux buts), il pourrait bien être l’une des révélations du tournoi.
Yasin Ayari (Suède)
Son nom n’est pas totalement inconnu : il a déjà brillé en Premier League, inscrivant 5 buts en 66 matchs, une statistique honorable pour un milieu de terrain central. Après s’être illustré sous le maillot de Brighton, ce natif de 2003 d’origine tunisienne a logiquement opté pour la sélection nord-africaine afin de se mettre en évidence auprès du public de la Coupe du monde. Il y a inscrit deux superbes buts et a brillamment dirigé le milieu de terrain de l’équipe de Potter. Son contrat expire en 2027, ce qui pourrait en faire une cible de choix sur le marché des transferts.
Folarin BALOGUN (États-Unis)
Souvenez-vous : il était un temps question de le voir à l’Inter pour remplacer Romelu Lukaku. Depuis, les scénarios ont changé pour lui comme pour les Nerazzurri. Mais cette Coupe du monde, disputée à domicile sous les projecteurs, pourrait bien servir de tremplin à l’attaquant monégasque. En France, il avait montré des choses intéressantes, mais manquait de régularité ; ici, grâce notamment à son doublé lors du match d’ouverture contre le Paraguay, il entend se mettre en évidence pour redevenir la coqueluche d’un club de haut niveau.