Coupe du monde 2026 : les 5 joueurs à suivre après la première journée : Bouaddi et Diomande impressionnent, le retour en force de Balogun

Son nom n’est pas totalement inconnu : il a déjà brillé en Premier League, inscrivant 5 buts en 66 matchs, une statistique honorable pour un milieu de terrain central. Après s’être illustré sous le maillot de Brighton, ce natif de 2003 d’origine tunisienne a logiquement opté pour la sélection nord-africaine afin de se mettre en évidence auprès du public de la Coupe du monde. Il y a inscrit deux superbes buts et a brillamment dirigé le milieu de terrain de l’équipe de Potter. Son contrat expire en 2027, ce qui pourrait en faire une cible de choix sur le marché des transferts.