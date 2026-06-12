La Corée du Sud s’est imposée 2-1 après avoir renversé la République tchèque lors de la première journée du groupe A de la phase finale de laCoupe du monde 2026.





À l’Estadio Akron de Zapopan, près de Guadalajara au Mexique, les Tchèques ont ouvert le score en seconde période par Krejci, avant de céder face aux réponses de Hwang In-Beom et Oh Hyeon-Gyu.





Les Sud-Coréens empochent ainsi leurs trois premiers points au classement, tout comme les Mexicains, vainqueurs du match d’ouverture (LIRE ICI), qu’ils défieront le 19 juin. La République tchèque et l’Afrique du Sud, toujours à zéro point, s’affronteront quant à elles le 18 juin.





Ce soir à 21 h (heure italienne), le Canada, autre pays hôte, ouvrira les hostilités du groupe B faceà la Bosnie-Herzégovine, qualifiée après avoir battu l’Italie aux tirs au but lors de la finale des barrages européens.



