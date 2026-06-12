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Coupe du monde 2026 : la Corée du Sud s’est imposée 2-1 face à la République tchèque après avoir remonté le score ; ce soir, la Bosnie, qui a éliminé l’Italie, entre en lice

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République de Corée vs Tchéquie

Tous les buts ont été marqués en deuxième mi-temps.

La Corée du Sud s’est imposée 2-1 après avoir renversé la République tchèque lors de la première journée du groupe A de la phase finale de laCoupe du monde 2026.


À l’Estadio Akron de Zapopan, près de Guadalajara au Mexique, les Tchèques ont ouvert le score en seconde période par Krejci, avant de céder face aux réponses de Hwang In-Beom et Oh Hyeon-Gyu.


Les Sud-Coréens empochent ainsi leurs trois premiers points au classement, tout comme les Mexicains, vainqueurs du match d’ouverture, qu’ils défieront le 19 juin. La République tchèque et l’Afrique du Sud, toujours à zéro point, s’affronteront quant à elles le 18 juin.


Ce soir à 21 h (heure italienne), le Canada, autre pays hôte, ouvrira les hostilités du groupe B faceà la Bosnie-Herzégovine, qualifiée après avoir battu l’Italie aux tirs au but lors de la finale des barrages européens.


  • LE SCORE

    CORÉE DU SUD - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : 2-1


    Buteurs : 59' Krejčí (RCH), 67' Hwang In-Beom (COR), 80' Oh Hyeon-Gyu (COR)


    CORÉE DU SUD (4-3-3) : Seung-gyu ; Han-beom, Kim Min-jae, Tae-seok (remplacé par Eom Jisung, 69e), Young-Woo ; Jae-sung (remplacé par Hwang Heechan, 62e), In-beom (remplacé par Kim Jingyu, 84e), Gihyuk ; Kang-in, Seung-ho (84e Park Jinseob) ; Son Heung-min (69e OH Hyeongyu). Sélectionneur : Myung-bo.


    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (5-3-2) : Kovar ; Chaloupek, Hranac, Krejci ; Coufal, Souček, Sojka (84^e Chytil), Zelený ; Sulc (62^e Hložek), Schick (63^e Chorý), Provod (63^e Sadílek). Sélectionneur : Koubek.


    Arbitre : Omar (Égypte).


    Avertissement : Lee Gihyuk (CS).

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