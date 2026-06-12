La Corée du Sud s’est imposée 2-1 après avoir renversé la République tchèque lors de la première journée du groupe A de la phase finale de laCoupe du monde 2026.





À l’Estadio Akron de Zapopan, près de Guadalajara au Mexique, les Tchèques ont ouvert le score en seconde période par Krejci, avant de céder face aux réponses de Hwang In-Beom et Oh Hyeon-Gyu.





Les Sud-Coréens empochent ainsi leurs trois premiers points au classement, tout comme les Mexicains, vainqueurs du match d’ouverture, qu’ils défieront le 19 juin. La République tchèque et l’Afrique du Sud, toujours à zéro point, s’affronteront quant à elles le 18 juin.





Ce soir à 21 h (heure italienne), le Canada, autre pays hôte, ouvrira les hostilités du groupe B faceà la Bosnie-Herzégovine, qualifiée après avoir battu l’Italie aux tirs au but lors de la finale des barrages européens.



