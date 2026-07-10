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yamal Tielemans(C)Getty images
Gianluca Minchiotti

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Coupe du monde 2026, Espagne - Belgique : suivez le match EN DIRECT et découvrez les compositions officielles

Espagne vs Belgique
Coupe du monde
Espagne
Belgique

Suivez en direct le deuxième quart de finale de la Coupe du monde

L'Espagne et la Belgique s'affrontent au SoFi Stadium d'Inglewood, à Los Angeles, pour une place en demi-finales de laCoupe du monde 2026. Le coup d'envoi de ce deuxième quart de finale est prévu à 21 heures (heure italienne) ce vendredi 10 juillet.


La Roja de Luis de la Fuente aborde la rencontre avec un record défensif historique : aucun but encaissé depuis le début du tournoi, six matchs sans encaisser de but d’affilée en Coupe du monde et une série de 35 matchs sans défaite. Le gardien Unai Simón a établi un nouveau record de minutes sans encaisser de but, porté à 609.


De son côté, la Belgique de Rudi Garcia a tracé un chemin plus chaotique, mais tout aussi productif. Après deux nuls lors de la phase de groupes face à l’Égypte et l’Iran, les Diables Rouges ont ensuite accéléré : victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande, succès 3-2 en prolongation face au Sénégal, puis une démonstration de force 4-1 contre le pays hôte, les États-Unis, à Seattle.


ESPAGNE - BELGIQUE

MARQUEURS :


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  • ESPAGNE - BELGIQUE : COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FICHE D’ÉQUIPE

    ESPAGNE - BELGIQUE

    BUTEURS :


    ESPAGNE (4-3-3-1) : Unai Simon ; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella ; Rodri, Fabian Ruiz ; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena ; Oyarzabal. Sélectionneur : De la Fuente.


    BELGIQUE (4-2-3-1) : Courtois ; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper ; Raskin, Tielemans ; Trossard, De Bruyne, Doku ; De Ketelaere. Sélectionneur : Garcia.


    Arbitre : Oliver (ANG)

    Exclusions :

    Avertissements :



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