Coupe d'Afrique des nations : le Sénégal peut faire appel auprès du TAS : le récit des événements et ce qui s'est passé avec le Maroc

En janvier dernier, le Sénégal avait remporté 1-0 la finale de la Coupe d'Afrique des nations contre le Maroc, mais le résultat sur le terrain a été annulé en mars et une victoire 3-0 a été attribuée au Maroc par forfait, après que les joueurs sénégalais ont quitté le terrain pendant environ 15 minutes pour protester contre un penalty accordé à leurs adversaires. La Commission d'appel de la CAF a appliqué les articles 82 et 84 du règlement, qui prévoient la défaite par forfait d'une équipe si les joueurs refusent de jouer ou quittent le terrain pendant plus de dix minutes sans l'autorisation de l'arbitre. Selon la reconstitution des faits, la décision de quitter le terrain a été prise à l'initiative de l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw, qui a ensuite été suspendu pour deux ans de toute activité au sein de la CAF.



