Le feuilleton autour de la gagnante de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations n'est pas encore terminé. Après la victoire du Sénégal sur le terrain et l'attribution du trophée au Maroc sur tapis vert, les premiers ont obtenu le feu vert pour faire appel. C'est ce que rapporte RMC Sport, selon lequel, peu avant le week-end, la fédération sénégalaise a reçu les motifs de la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF). Cette décision donne le feu vert au Sénégal pour engager la procédure d'appel devant le TAS (Tribunal arbitral du sport), contestant ainsi la victoire du Maroc sur tapis vert.
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Coupe d'Afrique des nations : le Sénégal peut faire appel auprès du TAS : le récit des événements et ce qui s'est passé avec le Maroc
« NOUS AVONS DES ARBITRES SPÉCIALISÉS DANS CE DOMAINE »
Le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, a commenté la situation en ces termes : « Nous sommes parfaitement équipés pour régler ce type de litiges, avec l'aide d'arbitres spécialisés et indépendants. Nous sommes conscients que les équipes et les supporters souhaitent connaître la décision finale le plus tôt possible ; c'est pourquoi nous veillerons à ce que la procédure d'arbitrage se déroule aussi rapidement que possible, dans le respect du droit de toutes les parties à un procès équitable. »
QUE S'EST-IL PASSÉ ENTRE LE MAROC ET LE SÉNÉGAL ?
En janvier dernier, le Sénégal avait remporté 1-0 la finale de la Coupe d'Afrique des nations contre le Maroc, mais le résultat sur le terrain a été annulé en mars et une victoire 3-0 a été attribuée au Maroc par forfait, après que les joueurs sénégalais ont quitté le terrain pendant environ 15 minutes pour protester contre un penalty accordé à leurs adversaires. La Commission d'appel de la CAF a appliqué les articles 82 et 84 du règlement, qui prévoient la défaite par forfait d'une équipe si les joueurs refusent de jouer ou quittent le terrain pendant plus de dix minutes sans l'autorisation de l'arbitre. Selon la reconstitution des faits, la décision de quitter le terrain a été prise à l'initiative de l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw, qui a ensuite été suspendu pour deux ans de toute activité au sein de la CAF.