Coupe d'Afrique des nations : le Sénégal ne s'arrête pas : après avoir fait appel auprès du TAS contre la victoire par forfait du Maroc, il prépare une fête pour célébrer son titre

À la suite de la décision de la CAF (Confédération africaine de football), le Sénégal a officiellement déposé un recours auprès du TAS mercredi 25 mars, afin de tenter de réécrire l'histoire d'une édition de la Coupe d'Afrique des nations tout sauf tranquille. Voici le communiqué publié par le Tribunal arbitral du sport concernant la suite de la procédure après la requête déposée par les Lions de la Teranga : « Un collège arbitral du TAS sera constitué pour statuer sur l'affaire. Un calendrier de procédure sera ensuite établi. Conformément au règlement de procédure du TAS, le requérant (le Sénégal, ndlr) dispose de 20 jours pour déposer un mémoire d'appel contenant ses arguments juridiques, après quoi les défendeurs disposent de 20 jours supplémentaires pour déposer une réplique contenant leurs moyens de défense. À ce stade de la procédure, et compte tenu de la demande de suspension de la procédure formulée par la FSF, il n'est pas encore possible de prévoir les échéances procédurales ni d'indiquer quand une audience sera fixée.