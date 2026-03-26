Le Sénégal ne s'arrête pas là et organise une fête pour célébrer la Coupe d'Afrique des nations. La fédération sénégalaise a en effet confirmé que la cérémonie rendant hommage à Mané et ses coéquipiers, qui ont ramené leur équipe nationale au sommet de l'Afrique, aura lieu samedi 28 mars. Et ce, malgré la décision de la CAF d'accorder la victoire par forfait au Maroc suite à l'abandon du terrain par les Lions de la Teranga, en signe de protestation contre l'arbitre qui, à la fin du temps réglementaire, avait accordé un penalty au Maroc après avoir été consulté par la VAR pour une faute de Diouf sur Brahim Díaz.
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Coupe d'Afrique des nations : le Sénégal ne s'arrête pas : après avoir fait appel auprès du TAS contre la victoire par forfait du Maroc, il prépare une fête pour célébrer son titre
LE RECOURS DU SÉNÉGAL
À la suite de la décision de la CAF (Confédération africaine de football), le Sénégal a officiellement déposé un recours auprès du TAS mercredi 25 mars, afin de tenter de réécrire l'histoire d'une édition de la Coupe d'Afrique des nations tout sauf tranquille. Voici le communiqué publié par le Tribunal arbitral du sport concernant la suite de la procédure après la requête déposée par les Lions de la Teranga : « Un collège arbitral du TAS sera constitué pour statuer sur l'affaire. Un calendrier de procédure sera ensuite établi. Conformément au règlement de procédure du TAS, le requérant (le Sénégal, ndlr) dispose de 20 jours pour déposer un mémoire d'appel contenant ses arguments juridiques, après quoi les défendeurs disposent de 20 jours supplémentaires pour déposer une réplique contenant leurs moyens de défense. À ce stade de la procédure, et compte tenu de la demande de suspension de la procédure formulée par la FSF, il n'est pas encore possible de prévoir les échéances procédurales ni d'indiquer quand une audience sera fixée.
ET POUR L'INSTANT, LA FÊTE
En attendant, le Sénégal s'apprête à organiser comme prévu la cérémonie de remise du trophée. Celle-ci aura lieu samedi au Stade de France et précédera le match amical opposant les Lions de la Teranga au Pérou. Devant 60 000 spectateurs et plusieurs artistes invités, le trophée que le Sénégal a remporté sur le terrain sera donc exposé, dans l'attente de la décision du TAS qui pourrait mettre fin une fois pour toutes à la polémique.