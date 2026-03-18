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Coupe d'Afrique des nations : le Maroc sacré champion par forfait ? Le Sénégal refuse cette décision et fait appel auprès du TAS à Lausanne

L'affaire qui a éclaté ces dernières heures en Afrique se poursuit

La décision de la CAF d'attribuer d'office la Coupe d'Afrique du Nord au Maroc, deux mois après la finale perdue aux prolongations contre le Sénégal, ne pouvait évidemment pas manquer de susciter une vague de mécontentement dans le pays de Sadio Mané et de ses coéquipiers, qui ont été sanctionnés en deuxième instance pour avoir quitté le terrain pendant environ 20 minutes après l'octroi du penalty manqué par Brahim Diaz.

Au lendemain de cette décision, le Sénégal, par l'intermédiaire de sa fédération de football, a annoncé son intention de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport de Lausanne, afin de tenter de faire annuler la décision de l'instance continentale africaine. Pour l'instant, le trophée et les médailles restent donc à Dakar, dans l'attente de l'issue de cette incroyable controverse.

  • QUE SE PASSE-T-IL ?

    Le Sénégal a décidé mardi de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS), après la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) d'attribuer la victoire de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc.

    Après le rejet d'une première plainte par la commission disciplinaire de la CAF, le Maroc a saisi la commission d'appel de la CAF. Contre toute attente, la commission d'appel a finalement donné raison au Maroc, déclenchant une vague d'indignation au Sénégal.

    Dans un communiqué officiel, la Fédération sénégalaise de football a dénoncé une « décision injuste », réaffirmant son engagement à « défendre les droits du football sénégalais par tous les moyens légaux disponibles ». Les autorités sportives du pays estiment que les principes du fair-play n'ont pas été respectés.

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  • LE MESSAGE DE MANE'

    « Ce qui s'est passé est allé trop loin. Ce n'est pas le football pour lequel nous nous battons, ce n'est pas l'Afrique en laquelle nous croyons », a écrit le capitaine Sadio Mané sur Instagram. « Il y a trop de corruption dans notre football et cela tue la passion de millions de supporters à travers tout le continent. Les joueurs donnent tout sur le terrain, mais ce sont les décisions prises en dehors du terrain qui déterminent les matchs et les trophées. Je suis profondément déçu, non seulement pour le Sénégal, mais pour le football africain dans son ensemble. Nous méritons mieux. Les supporters méritent l'équité, la transparence et le respect. »

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