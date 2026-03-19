Coupe d'Afrique des nations : le Maroc sacré champion par forfait ; le Sénégal fait appel auprès du TAS à Lausanne, le sélectionneur est en main des militaires

La décision de la CAF d'attribuer d'office la Coupe d'Afrique du Nord au Maroc, deux mois après la finale perdue aux prolongations contre le Sénégal, ne pouvait évidemment pas manquer de susciter une vague de mécontentement dans le pays de Sadio Mané et de ses coéquipiers, qui ont été sanctionnés en deuxième instance pour avoir quitté le terrain pendant environ 20 minutes après l'octroi du penalty manqué par Brahim Diaz.

Au lendemain de cette décision, le Sénégal, par l'intermédiaire de sa fédération de football, a annoncé son intention de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport de Lausanne, afin de tenter de faire annuler la décision de l'instance continentale africaine. Pour l'instant, le trophée et les médailles restent donc à Dakar, dans l'attente de l'issue de cette incroyable controverse.