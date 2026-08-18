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Coup dur sur le plan des blessures pour Manchester City : Jeremy Doku forfait pour le match d'ouverture de Premier League contre Bournemouth
Une blessure au mollet bouleverse les plans de Maresca
Manchester City a subi un contretemps important avant la nouvelle saison de Premier League, Doku ayant été déclaré forfait pour le match d'ouverture du club contre Bournemouth.
L'attaquant belge s'est blessé lors de la décevante défaite dans le Community Shield face à Arsenal, au Millennium Stadium, dimanche, où il a été remplacé à la mi-temps par Jack Grealish.
Si la durée exacte de son absence reste incertaine, Nieuwsblad avance que Doku souffre d'une blessure au mollet qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.
Le timing ne pourrait pas être pire pour le nouvel entraîneur Enzo Maresca, qui prépare son premier match de championnat officiel à la tête de l'équipe à l'Etihad Stadium. Ce qui ajoute à la frustration, c'est que le problème semble lié à de précédents soucis physiques. L'inquiétude grandit au sein du club, où l'on craint qu'il ne s'agisse pas d'un incident isolé, mais plutôt d'une conséquence persistante de la campagne de Doku avec la Belgique lors de la Coupe du monde de la FIFA.
- Getty Images
La pression s’intensifie sur le marché des transferts
L’absence de Doku intervient à un moment de transition importante et de vulnérabilité perçue pour Manchester City. L’effectif a déjà été affaibli par le départ très médiatisé de Rodri vers le FC Barcelone, tandis que Tijjani Reijnders a rejoint Al Qadsiah en Saudi Pro League.
En l’absence de remplaçants arrivant dans l’immédiat, la blessure d’un atout offensif majeur réduit encore les options tactiques de Maresca. La situation est compliquée par le départ attendu de Savinho, fortement annoncé en lien avec un transfert de 85 M£ vers Tottenham Hotspur. Sans Doku, et potentiellement sans Savinho, la charge qui pèsera sur les autres joueurs de couloir de City sera immense.
Remaniement tactique pour le choc contre Bournemouth
Avec Doku indisponible à coup sûr pour la venue de Bournemouth, Maresca doit rapidement identifier la meilleure manière de préserver la puissance offensive de City. Une solution potentielle passe par Antoine Semenyo, qui a éprouvé des difficultés sur le flanc droit contre Arsenal, mais a montré par séquences tout son talent ailleurs.
Lors de la tournée de pré-saison du club, Semenyo s’est montré redoutable en évoluant sur le côté gauche, soit le rôle que Doku occupe habituellement. Replacer l’international ghanéen à son poste le plus efficace pourrait apporter la percussion et la menace de tir qui manqueront à City en l’absence du Belge.
Semenyo a démontré sa valeur durant l’été avec une prestation particulièrement impressionnante contre l’Atletico Madrid, lors de laquelle il a délivré une passe décisive de grande qualité à Omar Marmoush. Même si Jack Grealish reste une option pour débuter à gauche, son entrée peu convaincante lors du Community Shield a conduit à des appels pour que Maresca fasse confiance au Semenyo en forme du moment.
- AFP
Une saison à très forts enjeux
La perte d’un spécialiste majeur du un-contre-un est un coup dur pour n’importe quelle équipe, mais les attentes à l’Etihad restent plus élevées que jamais. Les supporters sont partagés sur la capacité du groupe actuel à absorber ces coups durs, d’autant qu’une nouvelle ère débute sous les ordres de Maresca.
Au final, le staff médical travaillera sans relâche pour s’assurer que le problème au mollet de Doku ne devienne pas un thème récurrent tout au long de la saison. Le style de jeu explosif du Belge le rend sujet aux blessures musculaires, et City veillera à ne pas précipiter son retour prématurément.
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