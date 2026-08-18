Manchester City a subi un contretemps important avant la nouvelle saison de Premier League, Doku ayant été déclaré forfait pour le match d'ouverture du club contre Bournemouth.

L'attaquant belge s'est blessé lors de la décevante défaite dans le Community Shield face à Arsenal, au Millennium Stadium, dimanche, où il a été remplacé à la mi-temps par Jack Grealish.

Si la durée exacte de son absence reste incertaine, Nieuwsblad avance que Doku souffre d'une blessure au mollet qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

Le timing ne pourrait pas être pire pour le nouvel entraîneur Enzo Maresca, qui prépare son premier match de championnat officiel à la tête de l'équipe à l'Etihad Stadium. Ce qui ajoute à la frustration, c'est que le problème semble lié à de précédents soucis physiques. L'inquiétude grandit au sein du club, où l'on craint qu'il ne s'agisse pas d'un incident isolé, mais plutôt d'une conséquence persistante de la campagne de Doku avec la Belgique lors de la Coupe du monde de la FIFA.