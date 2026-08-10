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Coup dur sur le mercato pour Manchester United ! La cible « ne veut pas partir » au milieu des tentatives pour détourner son transfert au FC Barcelone
Jose Alberto agacé par les rumeurs de départ
L'entraîneur du Racing Santander, Jose Alberto, a répondu aux spéculations grandissantes concernant Salinas, en insistant sur le fait que le défenseur est pleinement engagé envers le club. Le joueur de 19 ans est devenu l'un des noms dont on parle le plus lors du mercato estival après son rôle déterminant dans la promotion du Racing en Liga. Malgré l'intérêt de cadors mondiaux, Alberto affirme que le joueur n'a aucune envie de partir à ce stade de sa carrière naissante.
S'exprimant après un match de pré-saison contre Alaves, Alberto a fait part de sa frustration face au bruit constant autour de son effectif. « Ce qui me surprend, c'est que les gens parlent constamment du départ de deux de nos joueurs [Salinas et Gustavo Puerta], alors qu'ils ont des contrats et que ce sont nos joueurs », a déclaré Alberto.
« Ils sont très importants pour nous. Je ne veux pas qu'ils partent. Et ils montrent chaque jour qu'eux non plus ne le veulent pas. Mais nous savons comment fonctionne ce monde et il y a des clauses libératoires. Si une équipe arrive et paie la clause, ils cessent d'être nos joueurs. »
- Ricardo Larreina Amador
Manchester United veut détourner un accord du Barça
Manchester United a identifié Salinas comme une alternative prioritaire à Lewis Hall, dont le transfert potentiel en provenance de Newcastle est au point mort. United serait prêt à lever la clause libératoire du jeune joueur afin de s’offrir une doublure de qualité pour Luke Shaw, souvent blessé. Le club doit toutefois faire face à une forte concurrence du Barça, qui voit en Salinas la solution idéale à long terme pour son poste vacant d’arrière gauche.
Si le club catalan suit le défenseur depuis des mois, ses contraintes financières ont ouvert la porte à une offensive venue de Premier League. Des informations indiquent que les prétendants doivent payer l’intégralité de la clause libératoire de 16 M€ s’ils veulent recruter l’international espagnol des moins de 19 ans. Si United dispose des fonds nécessaires pour s’aligner immédiatement sur ce montant, Barcelone a eu du mal à égaler cette valorisation, en proposant des montages incluant des bonus liés aux performances et des prêts de joueurs.
Le directeur sportif admet la menace des géants
Malgré la défiance de l'entraîneur, le directeur sportif du Racing, Chema Aragon, a admis que le club est finalement vulnérable à la puissance financière de l'élite européenne. Aragon a noté que, si le « rêve » du club est de conserver l'effectif intact pour son retour dans l'élite, une offre importante serait difficile à refuser. Il a souligné que le club valorise ses atouts et ne se laissera pas forcer à accepter un montant inférieur pour le joueur formé au club.
Évoquant l'intérêt de clubs comme United et le Barça, Aragon a déclaré aux journalistes : « Il n'y a pas grand-chose à faire si un géant se présente. Nous valorisons les atouts que nous avons, nous les considérons comme importants. Pour le club, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre option que d'essayer de renforcer l'équipe et de ne pas l'affaiblir en perdant des stars.
« La réalité, c'est que le club qui le veut doit se présenter avec une offre. Espérons qu'il reste. Ce serait notre rêve. Nous allons tout essayer pour que cela arrive, comme nous l'avons fait cet hiver avec Gustavo Puerta. Mais il est également vrai que si des offres importantes arrivent, ce sera plus compliqué. »
- Sportimage
Salinas se concentre sur un retour en Liga
Salinas semble prendre l’engouement qui l’entoure avec recul et continue d’occuper une place importante dans la préparation de pré-saison du Racing. Après avoir aidé le club à remporter le titre de Segunda Division la saison dernière, il reste concentré sur la prochaine campagne de Liga. Le jeune Espagnol, sous contrat jusqu’en juin 2029, a été l’un des joueurs les plus en vue lors du sacre de l’Espagne au Championnat d’Europe des moins de 19 ans, ce qui a encore fait grimper sa valeur marchande et attiré des recruteurs de tout le continent.
Reste à voir si United pourra convaincre le jeune joueur que son avenir se trouve à Old Trafford à l’approche de la date limite du mercato, mais pour l’instant, le joueur semble satisfait de rester en Espagne.
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