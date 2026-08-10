L'entraîneur du Racing Santander, Jose Alberto, a répondu aux spéculations grandissantes concernant Salinas, en insistant sur le fait que le défenseur est pleinement engagé envers le club. Le joueur de 19 ans est devenu l'un des noms dont on parle le plus lors du mercato estival après son rôle déterminant dans la promotion du Racing en Liga. Malgré l'intérêt de cadors mondiaux, Alberto affirme que le joueur n'a aucune envie de partir à ce stade de sa carrière naissante.

S'exprimant après un match de pré-saison contre Alaves, Alberto a fait part de sa frustration face au bruit constant autour de son effectif. « Ce qui me surprend, c'est que les gens parlent constamment du départ de deux de nos joueurs [Salinas et Gustavo Puerta], alors qu'ils ont des contrats et que ce sont nos joueurs », a déclaré Alberto.

« Ils sont très importants pour nous. Je ne veux pas qu'ils partent. Et ils montrent chaque jour qu'eux non plus ne le veulent pas. Mais nous savons comment fonctionne ce monde et il y a des clauses libératoires. Si une équipe arrive et paie la clause, ils cessent d'être nos joueurs. »



