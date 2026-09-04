Getty Images
Traduit par
Coup dur pour Roy Keane ! Le gendre de l’icône de Manchester United ÉCARTÉ du groupe d’Aston Villa en Ligue des champions après avoir affiché son enthousiasme pour le football européen
Harwood-Bellis écarté du groupe pour la Ligue des champions
Emery a pris la décision audacieuse d’exclure le défenseur Harwood-Bellis de la liste des 25 joueurs d’Aston Villa pour la phase de ligue de la prochaine Ligue des champions. Cette omission surprise intervient à peine 48 heures après que le défenseur central a finalisé son transfert à 25 M£ en provenance de Southampton le jour de la clôture du mercato.
Villa a recruté le joueur de 24 ans, qui a épousé Leah, la fille de la légende de Manchester United Keane, plus tôt cet été, afin de renforcer son secteur défensif après le départ d’Ezri Konsa pour 55 M£ vers Arsenal, champion de Premier League. Cependant, Harwood-Bellis et l’autre recrue Modou Keba Cisse ont tous deux été laissés hors de la liste européenne, tout comme le jeune attaquant Brian Madjo, auteur d’un but lors de la récente défaite de Villa en Super Coupe contre le Paris Saint-Germain.
À l’inverse, Emery a trouvé de la place pour neuf autres nouvelles recrues dans sa sélection, dont les arrivées très médiatisées d’Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho et Joao Gomes.
- Getty Images Sport
Le défenseur était impatient de se mesurer sur la plus grande scène d’Europe
Cette omission est un coup dur pour Harwood-Bellis, qui avait affiché un immense enthousiasme à l’idée de se tester en Europe lors de son interview de présentation mardi.
S’exprimant dans une vidéo publiée sur le compte X officiel de Villa avant d’apprendre sa mise à l’écart, le défenseur central a admis : « Je pense que lorsque j’ai d’abord su que le club, de manière générale, était un club de Premier League aussi prestigieux, et qu’il y avait ensuite le bonus supplémentaire de la Ligue des champions, cela ne m’inspire rien d’autre que de l’excitation. »
Il a ajouté : « J’ai hâte d’entrer sur le terrain et de montrer que je peux, je l’espère, le faire sur la plus grande scène. On a vu le succès qu’a eu le club en Europe, en remportant la Ligue Europa et en allant si loin en Ligue des champions. Avoir probablement offert au PSG son match le plus difficile de la saison, c’était énorme. Donc oui, je sais que le club peut s’épanouir en Europe et, espérons-le, aller encore plus loin. »
Les limites d’enregistrement des effectifs imposent des choix difficiles
Le mercato estival animé d'Aston Villa a entraîné une rotation importante de l'effectif, obligeant Emery à prendre des décisions tactiques difficiles au moment de soumettre sa liste définitive à l'UEFA. Si neuf nouveaux visages ont bien été inscrits pour la compétition, Harwood-Bellis se retrouve comme la victime la plus notable des restrictions liées à la taille de l'effectif. L'ancien de Southampton a été recruté pour aider à combler le vide laissé par Konsa, mais la décision d'Emery laisse Aston Villa aborder la phase d'ouverture du plus grand tournoi européen sans lui.
- Getty Images Sport
La phase à élimination directe offre la dernière voie d’accès à l’Europe
Aston Villa lancera sa campagne de phase de ligue de Ligue des champions mardi prochain avec un déplacement chez le club belge du Club Bruges. Harwood-Bellis sera contraint de suivre cela depuis la touche et de se concentrer strictement sur les compétitions nationales pendant toute la durée de la phase initiale.
Cependant, son rêve européen à Villa Park n’est pas totalement terminé. Si l’équipe d’Emery se qualifie pour la phase à élimination directe, le règlement de l’UEFA autorise les clubs à inscrire jusqu’à trois joueurs supplémentaires, offrant à Harwood-Bellis une seconde chance d’être inclus plus tard dans la campagne.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles