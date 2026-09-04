Emery a pris la décision audacieuse d’exclure le défenseur Harwood-Bellis de la liste des 25 joueurs d’Aston Villa pour la phase de ligue de la prochaine Ligue des champions. Cette omission surprise intervient à peine 48 heures après que le défenseur central a finalisé son transfert à 25 M£ en provenance de Southampton le jour de la clôture du mercato.

Villa a recruté le joueur de 24 ans, qui a épousé Leah, la fille de la légende de Manchester United Keane, plus tôt cet été, afin de renforcer son secteur défensif après le départ d’Ezri Konsa pour 55 M£ vers Arsenal, champion de Premier League. Cependant, Harwood-Bellis et l’autre recrue Modou Keba Cisse ont tous deux été laissés hors de la liste européenne, tout comme le jeune attaquant Brian Madjo, auteur d’un but lors de la récente défaite de Villa en Super Coupe contre le Paris Saint-Germain.

À l’inverse, Emery a trouvé de la place pour neuf autres nouvelles recrues dans sa sélection, dont les arrivées très médiatisées d’Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho et Joao Gomes.



