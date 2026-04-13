Coup dur pour Raheem Sterling ! Robin van Persie explique pourquoi il a laissé l'ancienne star de Chelsea et de Manchester City sur le banc lors du dernier match du Feyenoord

Van Persie a rapidement écarté l'idée selon laquelle Sterling aurait été écarté de manière définitive, invoquant plutôt un manque de vivacité et un incident mineur survenu à l'entraînement. L'entraîneur principal a insisté sur la nécessité d'une bonne préparation physique au sein d'un effectif actuellement confronté à plusieurs problèmes de condition physique à l'approche de la fin de saison.

Expliquant son choix d’écarter l’ancien international anglais du onze de départ, Van Persie a confié à ESPN : « Non, Raheem n’était pas tout à fait en forme ces derniers jours. Il a aussi connu un petit pépin à l’entraînement. C’est donc une raison physique. Tobias s’est très bien débrouillé depuis son arrivée chez nous. Il est bon balle au pied, solide physiquement, et il a mérité sa chance. Nous avions plusieurs incertitudes concernant la disponibilité ou la capacité de certains joueurs à démarrer la rencontre. »