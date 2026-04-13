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Coup dur pour Raheem Sterling ! Robin van Persie explique pourquoi il a laissé l'ancienne star de Chelsea et de Manchester City sur le banc lors du dernier match du Feyenoord
Écarté du groupe à Nimègue
Les débuts décevants de Sterling à Rotterdam ont touché un nouveau point bas : l’attaquant est resté sur le banc lors du match nul 1-1 du Feyenoord face au NEC. Âgé de 31 ans et arrivé libre en février, l’international anglais a cédé sa place sur le flanc gauche à Tobias van den Elshout, qui effectuait ses débuts en Eredivisie. Bien qu’Ayase Ueda ait ouvert le score pour les visiteurs dès l’entame, Sterling est resté sur le banc, et un but égalisateur de Danilo Pereira à la 97^e minute a privé l’équipe de Van Persie d’une victoire qui semblait acquise.
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Des problèmes physiques ont été évoqués.
Van Persie a rapidement écarté l'idée selon laquelle Sterling aurait été écarté de manière définitive, invoquant plutôt un manque de vivacité et un incident mineur survenu à l'entraînement. L'entraîneur principal a insisté sur la nécessité d'une bonne préparation physique au sein d'un effectif actuellement confronté à plusieurs problèmes de condition physique à l'approche de la fin de saison.
Expliquant son choix d’écarter l’ancien international anglais du onze de départ, Van Persie a confié à ESPN : « Non, Raheem n’était pas tout à fait en forme ces derniers jours. Il a aussi connu un petit pépin à l’entraînement. C’est donc une raison physique. Tobias s’est très bien débrouillé depuis son arrivée chez nous. Il est bon balle au pied, solide physiquement, et il a mérité sa chance. Nous avions plusieurs incertitudes concernant la disponibilité ou la capacité de certains joueurs à démarrer la rencontre. »
En quête d’un impact
Depuis la signature de son contrat de courte durée, valable jusqu’en juin 2026, Sterling peine à retrouver l’explosivité qui avait caractérisé son passage couronné de succès à Manchester City. L’ailier n’a pour l’instant délivré qu’une seule passe décisive et n’a pas encore trouvé le chemin des filets en six apparitions sous les couleurs du grand club néerlandais. Dans un contexte de concurrence accrue pour les places de titulaire, Van Persie semble prêt à privilégier les produits du centre de formation et les joueurs remplaçants en forme plutôt que les noms établis, afin d’assurer la deuxième place du classement.
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La course à la Ligue des champions
Le Feyenoord doit encore affronter un calendrier difficile face à Groningue, Fortuna Sittard, l'AZ Alkmaar et le PEC Zwolle pour décrocher une place en qualifications de la Ligue des champions. Suite à la chute des Pays-Bas à la septième place du classement UEFA, le vice-champion de l’Eredivisie doit désormais passer par les tours de qualification au lieu d’accéder directement à la phase de groupes. Actuellement deuxième, l’équipe de Van Persie ne devance le NEC que d’un point et compte deux unités d’avance sur le FC Twente, ce qui laisse peu de temps à Sterling pour prouver sa forme physique et retrouver sa place.