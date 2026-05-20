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Coup dur pour Rafael Leão : Arsenal, Manchester United et Barcelone rejettent l'offre visant à recruter la star de l'AC Milan
Les élites européennes tournent le dos
Leao s’apprête à vivre un été délicat : Arsenal, Manchester United et Barcelone ont successivement laissé passer l’occasion de le recruter. Selon Sportitalia, l’AC Milan et les agents du joueur ont activement proposé l’attaquant de 26 ans à plusieurs clubs qui le suivaient de longue date, mais ils se sont heurtés à un accueil glacial.
Arrivé en 2019 en provenance de Lille pour 49,5 millions d’euros, l’international portugais s’est pourtant révélé comme un atout offensif majeur, mais l’intérêt des clubs étrangers s’est récemment refroidi. Aucun des trois géants ne s’est senti prêt à investir les fonds nécessaires pour l’arracher à San Siro, laissant le club lombard dans une position délicate alors qu’il cherche à remodeler son effectif.
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Le Milan AC est contraint de revoir sa valorisation à la baisse.
Sous contrat jusqu’en 2028 sans perspective de prolongation, Rafael Leao dispose d’une clause libératoire de 120 millions d’euros. Toutefois, la direction milanaise accepterait désormais une offre d’environ 80 millions pour éviter de perdre l’international portugais à moindre coût lors du prochain mercato.
Cette empressement s’explique par les difficultés récentes rencontrées par le joueur sous les ordres de l’entraîneur Max Allegri, dont le système en 3-5-2 l’oblige à jouer en tant qu’avant-centre. Leao a inscrit 10 buts en 30 matchs officiels cette saison, mais il n’a plus marqué en Serie A depuis le 1er mars, ce qui réduit clairement son impact global.
La frustration monte et les réactions négatives des supporters se multiplient.
La patience du public de San Siro est à bout : Leao subit des sifflets de plus en plus nourris de la part des supporters. Ce décalage tactique alimente une frustration grandissante, atteignant son paroxysme lors de la prestation désastreuse contre l’Atalanta le 5 mai, où l’attaquant a manqué une occasion facile et a été copieusement hué. Pour beaucoup, cette amère défaite 3-2 a marqué un point de non-retour. Pourtant, il ne s’agissait pas d’un incident isolé.
Il avait déjà essuyé des huées similaires lors d’une défaite 3-0 contre l’Udinese un mois plus tôt et avait été bruyamment sifflé par les supporters lorsqu’il avait été remplacé par Christopher Nkunku à la 80e minute d’un match nul 0-0 contre la Juventus le 26 avril. À l’approche de son 27e anniversaire, l’attaquant n’est plus considéré comme un espoir, mais comme un produit fini qui peine à justifier sa valeur marchande en chute libre.
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Quelle sera la prochaine étape pour Leao ?
Le Milan AC est actuellement troisième de Serie A avec 70 points, au coude-à-coude avec la Roma, quatrième. Les Rossoneri doivent battre Cagliari à San Siro lors de la dernière journée pour valider leur billet pour la Ligue des champions.
Au-delà de la course à l’Europe, le club espère qu’une performance remarquée lors de la prochaine Coupe du monde relancera l’intérêt d’un club de Premier League ou de Liga, prêt à revenir à la table des négociations.