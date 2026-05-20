Leao s’apprête à vivre un été délicat : Arsenal, Manchester United et Barcelone ont successivement laissé passer l’occasion de le recruter. Selon Sportitalia, l’AC Milan et les agents du joueur ont activement proposé l’attaquant de 26 ans à plusieurs clubs qui le suivaient de longue date, mais ils se sont heurtés à un accueil glacial.

Arrivé en 2019 en provenance de Lille pour 49,5 millions d’euros, l’international portugais s’est pourtant révélé comme un atout offensif majeur, mais l’intérêt des clubs étrangers s’est récemment refroidi. Aucun des trois géants ne s’est senti prêt à investir les fonds nécessaires pour l’arracher à San Siro, laissant le club lombard dans une position délicate alors qu’il cherche à remodeler son effectif.