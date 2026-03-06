Coup dur pour Orlando City : Antoine Griezmann choisit de RESTER à l'Atlético Madrid dans l'espoir de remporter enfin la Ligue des champions

Le principal catalyseur de ce revirement soudain a été la qualification de l'Atlético pour la finale de la Copa del Rey. Malgré une défaite 3-0 lors du match retour contre Barcelone au Camp Nou, les hommes de Simeone ont assuré leur place dans la finale après avoir remporté le match aller 4-0. Griezmann souhaite désespérément participer à cette finale et craint que partir en Floride maintenant ne lui fasse manquer un adieu poétique au club où il a marqué 210 buts.

De plus, la star française reste pleinement engagée dans les ambitions continentales du club. Le directeur sportif Mateu Alemany a récemment clarifié la situation du joueur en déclarant : « Antoine a encore un contrat de deux ans avec nous, et il est totalement concentré sur ce qui l'attend. »