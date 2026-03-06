AFP
Coup dur pour Orlando City : Antoine Griezmann choisit de RESTER à l'Atlético Madrid dans l'espoir de remporter enfin la Ligue des champions
Un dernier trophée : Griezmann refuse de rejoindre la MLS
La légende du club, âgée de 34 ans, serait animée par un désir ardent de mettre fin à une longue période sans trophée avec les Rojiblancos. Bien qu'il ait connu une carrière brillante, Griezmann a notamment manqué le triomphe de l'Atlético en Liga en 2021 pendant son passage à Barcelone, et il est désormais déterminé à remporter un dernier titre majeur sous la houlette de Diego Simeone avant de passer à un nouveau chapitre.
À la conquête de la gloire européenne et nationale
Le principal catalyseur de ce revirement soudain a été la qualification de l'Atlético pour la finale de la Copa del Rey. Malgré une défaite 3-0 lors du match retour contre Barcelone au Camp Nou, les hommes de Simeone ont assuré leur place dans la finale après avoir remporté le match aller 4-0. Griezmann souhaite désespérément participer à cette finale et craint que partir en Floride maintenant ne lui fasse manquer un adieu poétique au club où il a marqué 210 buts.
De plus, la star française reste pleinement engagée dans les ambitions continentales du club. Le directeur sportif Mateu Alemany a récemment clarifié la situation du joueur en déclarant : « Antoine a encore un contrat de deux ans avec nous, et il est totalement concentré sur ce qui l'attend. »
Simeone soutient son joueur vedette
Simeone a clairement exprimé son soutien à Griezmann, reconnaissant le statut unique du joueur au sein de l'équipe. « J'espère qu'il jouera la finale ; il le mérite plus que quiconque », a déclaré l'entraîneur argentin après le match contre Barcelone. Simeone a toujours soutenu que Griezmann avait gagné le droit de décider de son propre avenir après des années de service dévoué à la cause.
La décision de rester signifie qu'Orlando City devra peut-être chercher ailleurs une recrue de prestige avant la clôture du mercato principal de la MLS, le 26 mars. Alors que le club basé en Floride espérait une arrivée immédiate, l'engagement de Griezmann envers les objectifs immédiats des Rojiblancos l'a contraint à reconsidérer sa stratégie de recrutement pour le mercato estival.
Réaction dans la loge
Cette incertitude n'est pas passée inaperçue auprès du reste de l'équipe de l'Atlético, qui continue de soutenir le choix de son talisman. Le capitaine du club, Koke, a déclaré aux médias : « Je ne sais pas ce qui va se passer avec Antoine. Nous voulons tous qu'il termine sa carrière à l'Atlético de Madrid, mais c'est une décision qui lui appartient. »
D'autres figures importantes du club ont fait écho à ce sentiment de respect et de gratitude. Le défenseur Marcos Llorente a déclaré : « Il décidera ce qui est le mieux pour lui, et nous le soutiendrons. » Le gardien Juan Musso s'est montré tout aussi élogieux quant à l'impact du Français sur le club, ajoutant : « Quoi qu'il fasse, je lui serai reconnaissant toute ma vie. Pour tout ce qu'il nous a apporté. »
