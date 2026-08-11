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Coup dur pour Naples : Luca Marianucci souffre d’une grave lésion du ligament collatéral médial lors d’un match amical contre le Celta Vigo
Un coup dur de pré-saison frappe un défenseur
La préparation de présaison de Naples sous les ordres du nouvel entraîneur principal Massimiliano Allegri a subi un coup dur après que Marianucci a été victime d'une grave blessure au genou gauche. Le défenseur central de 22 ans a été contraint de sortir seulement 25 minutes après son entrée en jeu en tant que remplaçant lors du match amical nul 1-1 du week-end dernier contre le Celta Vigo. Des examens diagnostiques ont confirmé d'importants dommages ligamentaires, ce qui devrait l'écarter des terrains pendant une longue période.
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Le point médical confirme des dommages
Le club a officiellement confirmé la gravité de la blessure du défenseur à l’issue d’une série d’examens diagnostiques effectués dans un hôpital local.
Un communiqué médical officiel publié par la direction de Naples a détaillé l’état du défenseur : « À la suite de la contusion et de l’entorse au genou subies lors du match amical contre le Celta Vigo, Luca Marianucci a passé des examens diagnostiques à l’hôpital Pineta Grande, qui ont révélé une lésion de haut grade du ligament collatéral médial du genou gauche. »
Un contretemps freine sa progression vers l’équipe première
Ce contretemps constitue un énorme coup dur pour Marianucci, qui tentait de se faire une place dans l'équipe première de Naples après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt au Torino. Le défenseur d'1,93 m n'a disputé que deux matches avec Naples depuis son arrivée en provenance d'Empoli en 2025. L'absence de Marianucci limite les options défensives d'Allegri, qui cherche à mettre en place une arrière-garde solide avant la saison 2026-2027.
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Allegri rebat les cartes en défense
Le staff médical de Naples suivra de près la récupération de Marianucci afin de déterminer si une opération ou une rééducation conservatrice est nécessaire. Pendant ce temps, Allegri doit remanier ses options défensives avant le match d’ouverture de Serie A contre Gênes le 22 août. L’épreuve se poursuivra huit jours plus tard, lorsque Naples recevra Côme pour son premier match à domicile de la saison au Stadio Diego Armando Maradona.
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