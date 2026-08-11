Coup dur pour Naples : Luca Marianucci souffre d’une grave lésion du ligament collatéral médial lors d’un match amical contre le Celta Vigo

Le club a officiellement confirmé la gravité de la blessure du défenseur à l’issue d’une série d’examens diagnostiques effectués dans un hôpital local.

Un communiqué médical officiel publié par la direction de Naples a détaillé l’état du défenseur : « À la suite de la contusion et de l’entorse au genou subies lors du match amical contre le Celta Vigo, Luca Marianucci a passé des examens diagnostiques à l’hôpital Pineta Grande, qui ont révélé une lésion de haut grade du ligament collatéral médial du genou gauche. »