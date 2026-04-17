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Coup dur pour Manchester United : Leny Yoro est blessé et ne pourra pas affronter Chelsea. Michael Carrick se retrouve ainsi avec un seul défenseur central pour le déplacement à Stamford Bridge
Série de blessures cauchemar pour Yoro
Les Red Devils traversent une crise défensive après la blessure de Yoro, dernier nom ajouté à une liste d’indisponibles déjà longue. Selon The Sun, le jeune joueur de 20 ans manquait à l’appel lors du départ des Mancuniens en train pour Londres depuis la gare de Stockport, ce qui suggère une absence prolongée. Le club redoute même que sa saison soit d’ores et déjà terminée.
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Le trio défensif est déjà indisponible
Les problèmes de Manchester United s’aggravent : trois autres défenseurs centraux titulaires sont actuellement indisponibles. Harry Maguire purge un match de suspension supplémentaire après son expulsion contre Bournemouth, sanctionné pour avoir qualifié le quatrième arbitre Matt Donohue de « putain de blague ». Dans le même temps, le club a vu son recours rejeté : Lisandro Martínez, auteur d’une tirade sur les cheveux de Dominic Calvert-Lewin lors de la défaite face à Leeds, écope bien d’un carton rouge.
Le défenseur argentin manquera donc le déplacement à Chelsea ainsi que les rencontres face à Brentford et Liverpool. Comme si ce n’était pas déjà assez, Matthijs de Ligt est à l’écart du groupe professionnel depuis le 30 novembre en raison d’un problème de dos persistant. Résultat : les visiteurs disposent d’un effectif de défenseurs centraux très réduit alors qu’ils tentent de rebondir après leur défaite 2-1 à Old Trafford.
« Heaven », unique rescapée
En l’absence de Yoro, Maguire, Martinez et De Ligt, Ayden Heaven, jeune défenseur central, est le seul joueur expérimenté disponible pour le déplacement. Il pourrait être associé à Luke Shaw, déjà aligné en charnière centrale par Erik ten Hag. Ce remaniement défensif pourrait aussi ouvrir la porte à un retour de Diogo Dalot dans le onze de départ, après sa place sur le banc face à Leeds.
Carrick pourrait aussi aligner le jeune Tyler Fredricson, déjà présent dans le groupe qui a affronté Bournemouth le mois dernier. Néanmoins, la confiance du jeune homme de 21 ans pourrait être ébranlée après une sortie difficile en Coupe de la Ligue contre Grimsby Town en août, où il avait été remplacé à la mi-temps alors que United était mené 2-0 par cette équipe de League Two. Quelle que soit la combinaison retenue, United alignera une défense très expérimentale à Stamford Bridge.
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Carrick retrouve un terrain familier
Cette situation donne à Carrick une impression de déjà-vu. Son tout premier match de Premier League à la tête de Manchester United s'était également déroulé à Chelsea, en novembre 2021, alors qu'il occupait le poste d'entraîneur par intérim. À cette occasion, il avait opté pour une défense à trois pour arracher le match nul 1-1, et il pourrait bien être contraint de recourir à des ajustements tactiques tout aussi pragmatiques cette fois-ci, compte tenu de son effectif limité.
Les Red Devils ont toutefois reçu un léger coup de pouce avec l’intégration de Kobbie Mainoo dans le groupe pour ce déplacement, après sa convalescence suite à une blessure mineure qui l’avait tenu éloigné du match contre Leeds.