Les problèmes de Manchester United s’aggravent : trois autres défenseurs centraux titulaires sont actuellement indisponibles. Harry Maguire purge un match de suspension supplémentaire après son expulsion contre Bournemouth, sanctionné pour avoir qualifié le quatrième arbitre Matt Donohue de « putain de blague ». Dans le même temps, le club a vu son recours rejeté : Lisandro Martínez, auteur d’une tirade sur les cheveux de Dominic Calvert-Lewin lors de la défaite face à Leeds, écope bien d’un carton rouge.

Le défenseur argentin manquera donc le déplacement à Chelsea ainsi que les rencontres face à Brentford et Liverpool. Comme si ce n’était pas déjà assez, Matthijs de Ligt est à l’écart du groupe professionnel depuis le 30 novembre en raison d’un problème de dos persistant. Résultat : les visiteurs disposent d’un effectif de défenseurs centraux très réduit alors qu’ils tentent de rebondir après leur défaite 2-1 à Old Trafford.