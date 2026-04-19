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Coup dur pour Liverpool : Giorgi Mamardashvili a dû être évacué sur civière après s’être blessé à Everton, précipitant Arne Slot dans une crise des gardiens
Catastrophe lors du derby du Merseyside
Le gardien géorgien, qui remplaçait l’infortuné Alisson Becker, a été contraint de quitter ses partenaires après un violent choc survenu à un moment crucial de la seconde période.
Le staff médical a aussitôt investi la pelouse de Goodison Park pour prendre en charge le gardien, visiblement très douloureux. Après plusieurs minutes de soins, les soigneurs ont décidé de l’évacuer sur civière, laissant le banc de touche des Reds sous le choc.
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Comment la blessure s’est produite
L'incident s'est produit lors de l'action menant au but égalisateur d'Everton. Un centre tendu traversait la surface de réparation lorsque l'attaquant des Toffees, Beto, et le défenseur des Reds, Andy Robertson, ont effectué un tacle glissé pour atteindre le ballon. Dans l'élan, les deux hommes ont percuté Mamardashvili à pleine vitesse.
Pendant que l’avant-centre des Toffees s’éloignait pour célébrer l’égalisation, Mamardashvili restait au sol, visiblement très douloureux. La gravité de la blessure semblait immédiate, et le silence qui a soudain envahi la tribune des supporters visiteurs a souligné l’ampleur du problème pour l’équipe d’Arne Slot.
Woodman a été lancé dans la bataille
Blessé, Mamardashvili a dû céder sa place à Freddie Woodman, le troisième gardien, pour le reste du derby. Âgé de 29 ans, Woodman a rejoint le club cet été après trois saisons à Preston North End, mais n’a disputé que très peu de matches officiels avec le géant de la Premier League.
Avant d’être propulsé dans le chaudron du derby, il n’avait disputé qu’une seule rencontre sous le maillot des Reds, une défaite 3-0 contre Crystal Palace en Carabao Cup en octobre.
- AFP
Le cauchemar d'Arne Slot avec ses gardiens
Cette blessure crée un véritable casse-tête pour l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, alors que la saison entre dans une phase cruciale. Avec Alisson déjà sur le banc, l’indisponibilité de Mamardashvili prive les Reds de leurs deux gardiens titulaires, un coup dur pour un poste clé.
Liverpool se voit donc contraint de puiser dans ses gardien de buts remplaçants pour tenir le rythme d’un calendrier dense. Malgré ce coup dur, les Reds ont tout de même décroché une victoire 2-1 dimanche, conservant ainsi leur cinquième place en Premier League et restant en course pour une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Ils retrouveront leur pelouse face à Crystal Palace le week-end prochain.