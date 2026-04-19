Coup dur pour Liverpool : Giorgi Mamardashvili a dû être évacué sur civière après s’être blessé à Everton, précipitant Arne Slot dans une crise des gardiens

Le gardien géorgien, qui remplaçait l’infortuné Alisson Becker, a été contraint de quitter ses partenaires après un violent choc survenu à un moment crucial de la seconde période.

Le staff médical a aussitôt investi la pelouse de Goodison Park pour prendre en charge le gardien, visiblement très douloureux. Après plusieurs minutes de soins, les soigneurs ont décidé de l’évacuer sur civière, laissant le banc de touche des Reds sous le choc.