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Coup dur pour les Lionesses : la capitaine anglaise Leah Williamson est l’une des deux joueuses déclarées forfait pour le match décisif de qualification à la Coupe du monde contre l’Espagne, tandis que le groupe de Sarina Wiegman attend encore des nouvelles de l’état de forme de Lauren James
Un nouveau contretemps lié à une blessure vient s'ajouter à une saison déjà difficile pour Williamson.
Williamson a été victime d’une série de pépins physiques cette saison. Elle a entamé le championnat avec une blessure au genou, subie lors du triomphe à l’Euro l’été dernier, qui l’a tenue éloignée des terrains jusqu’en décembre. Quelques semaines après son retour, une lésion au mollet l’a écartée un mois supplémentaire, puis une déchirure aux ischio-jambiers a prolongé son indisponibilité de cinq semaines.
Elle a toutefois été prête à temps pour la demi-finale de la Ligue des champions contre Lyon, mais elle n’a disputé qu’une seule minute depuis la défaite des Gunners face aux Françaises le 2 mai, avant de conclure la saison de Women’s Super League sur le banc lors de la rencontre face à Liverpool le 16 mai.
Bien qu’elle eût été retenue par Sarina Wiegman le mois dernier pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du monde face à l’Espagne et à l’Ukraine, la capitaine de l’Angleterre a dû se retirer. Un communiqué publié lundi précise qu’elle a « suivi un programme de rééducation pour être disponible, mais qu’elle a été écartée en raison d’une blessure aux ischio-jambiers ».
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Un coup dur pour l'Angleterre, mais la victoire à Wembley redonne confiance
C’est un coup dur pour les Lionesses, leaders du groupe et en passe de décrocher l’unique billet qualificatif direct, mais qui doivent encore obtenir un résultat en Espagne vendredi pour préserver cette position. L’absence de Williamson est un revers, la défenseure de West Ham Grace Fisk ayant été convoquée pour la remplacer.
Rappelons toutefois que l’Angleterre avait battu la Roja en mars, déjà privée de Williamson, grâce à la solidité de sa charnière centrale Lotte Wubben-Moy-Esme Morgan, auteure d’une performance aboutissant à une victoire 1-0 à Wembley. De quoi nourrir la confiance du groupe avant le rendez-vous de vendredi, preuve qu’il peut renverser un adversaire de ce calibre même sans sa capitaine.
Keating rejoint Williamson et renonce au stage en Espagne
Williamson n'est pas la seule à déclarer forfait. Touchée par une commotion cérébrale lors d'une séance d'entraînement avec Manchester City la semaine passée, la gardienne de but de 21 ans a dû renoncer au déplacement en Espagne. La gardienne de 21 ans devait faire ses débuts à Wembley dimanche, après avoir disputé chaque match de FA Cup des Cityzens cette saison et contribué à leur qualification en finale. Son absence du onze de départ, remplacée par la Japonaise Ayaka Yamashita, a donc surpris ; cette dernière a d’ailleurs gardé ses cages inviolées lors de la victoire 4-0 contre Brighton qui a permis au club de réaliser le doublé championnat-coupe.
La gravité de sa blessure n’avait alors pas été précisée, mais on sait désormais qu’elle suit le protocole de retour au jeu après commotion cérébrale et qu’elle pourrait être rétablie à temps pour affronter l’Ukraine la semaine prochaine. En attendant, la gardienne de Brighton Sophie Baggaley a été appelée en renfort.
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D'autres forfaits à prévoir ? L'Angleterre retient son souffle concernant la condition physique de James.
Les supporters anglais espèrent avoir laissé les soucis derrière eux, mais l’état de forme de Lauren James suscite encore des interrogations. La star de Chelsea a bien pris part au tournoi World Sevens, à Londres la semaine passée, toutefois elle a déclaré forfait pour la finale remportée par les Blues.
Après la rencontre, la coach des Blues, Sonia Bompastor, a confirmé que James avait subi « une petite blessure », ajoutant : « Nous devons encore l’examiner et voir si elle pourra rejoindre le stage de l’Angleterre. » Privées de leur attaquante créative, les Lionesses perdraient une pièce maîtresse capable de débloquer les situations les plus fermées.
Les coéquipières de Wiegman se sont rassemblées lundi et affronteront l’Espagne vendredi à l’Estadi Mallorca Son Moix, avant de rentrer au pays pour défier l’Ukraine mardi 9 juin au Hill Dickinson Stadium d’Everton, lors de leur dernier match de qualification. Leaders du groupe, les Lionesses sont en pole position pour valider directement leur billet pour le Mondial 2023, mais tout autre résultat qu’une première place les contraindrait à passer par les barrages.