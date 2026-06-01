Williamson a été victime d’une série de pépins physiques cette saison. Elle a entamé le championnat avec une blessure au genou, subie lors du triomphe à l’Euro l’été dernier, qui l’a tenue éloignée des terrains jusqu’en décembre. Quelques semaines après son retour, une lésion au mollet l’a écartée un mois supplémentaire, puis une déchirure aux ischio-jambiers a prolongé son indisponibilité de cinq semaines.

Elle a toutefois été prête à temps pour la demi-finale de la Ligue des champions contre Lyon, mais elle n’a disputé qu’une seule minute depuis la défaite des Gunners face aux Françaises le 2 mai, avant de conclure la saison de Women’s Super League sur le banc lors de la rencontre face à Liverpool le 16 mai.

Bien qu’elle eût été retenue par Sarina Wiegman le mois dernier pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du monde face à l’Espagne et à l’Ukraine, la capitaine de l’Angleterre a dû se retirer. Un communiqué publié lundi précise qu’elle a « suivi un programme de rééducation pour être disponible, mais qu’elle a été écartée en raison d’une blessure aux ischio-jambiers ».