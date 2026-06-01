Williamson a été victime d’une série de pépins physiques cette saison. Elle a d’abord attaqué l’exercice avec une lésion au genou, subie lors du triomphe à l’Euro l’été précédent, qui l’a tenue éloignée des terrains jusqu’en décembre. Quelques semaines après son retour, une blessure au mollet l’a écartée pour un mois supplémentaire, puis une lésion aux ischio-jambiers a prolongé son indisponibilité de cinq semaines.

Elle a toutefois pu revenir à temps pour la demi-finale de la Ligue des champions contre Lyon, mais elle n’a disputé qu’une seule minute depuis la défaite des Gunners face aux Françaises le 2 mai, avant de conclure la saison de Women’s Super League sur le banc lors de la rencontre face à Liverpool le 16 mai.

Bien qu’elle eût été retenue par Sarina Wiegman le mois dernier pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du monde face à l’Espagne et à l’Ukraine, la capitaine de l’Angleterre a dû se retirer. Un communiqué publié lundi précise qu’elle a « suivi un programme de rééducation pour être disponible, mais qu’elle a été écartée en raison d’une blessure aux ischio-jambiers ».