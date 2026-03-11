Getty Images Sport
Coup dur pour les espoirs de Wrexham en Premier League alors qu'un joueur clé est confronté à une longue indisponibilité pour cause de blessure
La machine à buts mise sur la touche à un moment critique
Le moment ne pourrait être pire pour l'équipe détenue par Ryan Reynolds et Rob Mac, qui occupe actuellement la sixième place du deuxième division. Tout faux pas pourrait s'avérer coûteux, même si les campagnes futures bénéficieront d'un changement majeur dans les règles du championnat qui élargit le format des barrages. Pour l'instant, Wrexham doit naviguer dans la loterie traditionnelle à quatre équipes sans son principal buteur, alors qu'il se prépare pour un derby gallois à haut risque contre Swansea City vendredi soir.
Parkinson prudent quant au calendrier de reprise
Parkinson hésite à donner une date précise pour le retour de Moore, surtout avec la trêve internationale qui approche. « Je préfère ne pas m'avancer officiellement, car Kieffer doit voir comment la situation évolue au cours des prochains jours », a expliqué le sélectionneur. Lorsqu'on lui a demandé si l'attaquant serait disponible pour le match de barrage de qualification à la Coupe du monde du Pays de Galles contre la Bosnie-Herzégovine, Parkinson a admis : « Je pense que nous en saurons plus dans une semaine ou deux, mais je dirais qu'il est incertain pour ce match, très incertain. »
Détaillant la nature du problème, Parkinson a révélé qu'un scanner avait révélé un problème plus compliqué que ce que l'on craignait initialement. Il a ajouté : « Kieffer a joué samedi et a bien joué lorsqu'il est entré en jeu. Après le match, il ressentait une légère tension, mais nous pensions qu'il allait bien, il s'est entraîné lundi. Nous l'avons envoyé passer un scanner et il y a une déchirure du tendon. Ce n'est pas le muscle, mais le tendon, et ce sont toujours des blessures délicates car il n'y a pas de délai de guérison précis. »
Les revers défensifs aggravent la détresse des Red Dragons
Les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler au Racecourse Ground, puisque l'arrière Liberato Cacace a subi un revers frustrant dans son rétablissement. L'ancien joueur d'Empoli a connu un début de carrière en dents de scie au Pays de Galles et a déjà manqué les sept derniers matchs du club. Alors que la course à la promotion s'intensifie, la perte d'un autre joueur expérimenté dans la défense représente un obstacle important à surmonter pour les Red Dragons dans les semaines à venir.
Gérer une liste croissante d'absents
Le moteur de Wrexham est également mis à rude épreuve, plusieurs milieux de terrain clés étant indisponibles pour les prochains matchs. Ben Sheaf est forfait pour le reste de la saison en raison d'une blessure au ligament médial, tandis que le vétéran Matty James continue de se remettre d'une fracture à l'orteil. Pour aggraver les choses, George Dobson purge actuellement une suspension, ce qui pose un casse-tête au staff technique avant le match contre Swansea.
Malgré la liste croissante des absents, Parkinson reste convaincu que son équipe peut continuer à viser une place en Premier League. « Bien sûr, c'est un coup dur, mais nous avons connu beaucoup de moments difficiles depuis que je suis ici et nous avons toujours trouvé une solution, et c'est ce que nous ferons vendredi », a-t-il conclu.
