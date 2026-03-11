Coup dur pour les espoirs de Wrexham en Premier League alors qu'un joueur clé est confronté à une longue indisponibilité pour cause de blessure

Parkinson hésite à donner une date précise pour le retour de Moore, surtout avec la trêve internationale qui approche. « Je préfère ne pas m'avancer officiellement, car Kieffer doit voir comment la situation évolue au cours des prochains jours », a expliqué le sélectionneur. Lorsqu'on lui a demandé si l'attaquant serait disponible pour le match de barrage de qualification à la Coupe du monde du Pays de Galles contre la Bosnie-Herzégovine, Parkinson a admis : « Je pense que nous en saurons plus dans une semaine ou deux, mais je dirais qu'il est incertain pour ce match, très incertain. »

Détaillant la nature du problème, Parkinson a révélé qu'un scanner avait révélé un problème plus compliqué que ce que l'on craignait initialement. Il a ajouté : « Kieffer a joué samedi et a bien joué lorsqu'il est entré en jeu. Après le match, il ressentait une légère tension, mais nous pensions qu'il allait bien, il s'est entraîné lundi. Nous l'avons envoyé passer un scanner et il y a une déchirure du tendon. Ce n'est pas le muscle, mais le tendon, et ce sont toujours des blessures délicates car il n'y a pas de délai de guérison précis. »