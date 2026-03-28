Coup dur pour le Real Madrid ! La star très convoitée de la Premier League se voit infliger un prix prohibitif

Wharton aurait déjà fait savoir à son club qu'il souhaitait le quitter l'été prochain. C'est ce que rapporte le quotidien anglais The Sun. Il pourrait choisir son nouvel employeur, car outre le Real, Manchester United, Manchester City et Liverpool auraient également jeté leur dévolu sur lui.

Le problème : Crystal Palace ne voit aucune raison de laisser partir Wharton et lui aurait donc, selon l'article, fixé un prix de 100 millions d'euros.