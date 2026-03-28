Le Real Madrid s'intéresserait à Adam Wharton, de Crystal Palace. C'est ce que rapporte le journal sportif espagnol AS. Selon ce dernier, les Merengues seraient très impressionnés par ce milieu de terrain de 22 ans, mais le transfert de l'international anglais pourrait s'avérer difficile.
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Coup dur pour le Real Madrid ! La star très convoitée de la Premier League se voit infliger un prix prohibitif
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Wharton aurait déjà fait savoir à son club qu'il souhaitait le quitter l'été prochain. C'est ce que rapporte le quotidien anglais The Sun. Il pourrait choisir son nouvel employeur, car outre le Real, Manchester United, Manchester City et Liverpool auraient également jeté leur dévolu sur lui.
Le problème : Crystal Palace ne voit aucune raison de laisser partir Wharton et lui aurait donc, selon l'article, fixé un prix de 100 millions d'euros.
- AFP
Real espère une baisse des prix
Ce montant devrait être nettement supérieur aux attentes du Real. Les Blancos souhaitaient en fait recruter Wharton, un joueur à fort potentiel, pour un montant moins élevé, mais ses performances à Crystal Palace ont propulsé ce défenseur central sous les feux de la rampe – et les Londoniens veulent désormais en tirer profit ou le garder.
Selon l'article, les Madrilènes espèrent que le prix évoluera encore si Wharton insiste fermement auprès de son club pour obtenir un transfert.
Palace avait déjà versé une somme importante pour Wharton
Wharton est issu du centre de formation des Blackburn Rovers et a rejoint Crystal Palace il y a environ deux ans, pour lequel le club avait déjà déboursé 21 millions d'euros à l'époque. En juin 2024, le milieu de terrain a fait ses débuts avec l'équipe d'Angleterre et a disputé jusqu'à présent quatre matches internationaux sous les ordres du sélectionneur Thomas Tuchel.
Les statistiques d'Adam Wharton pour la saison 2025-2026 :
Matchs Minutes Buts/Passes décisives Cartons 41 3214 -/7 6 cartons jaunes/1 carton jaune-rouge