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Coup dur pour le PSG ! Ferran Torres contraint de déclarer forfait avec l’Espagne en raison d’une blessure à la cheville après un début de saison canon
Torres subit un contretemps sur blessure
Les préparatifs de Luis de la Fuente pour les prochaines rencontres de l’Espagne ont été perturbés par la nouvelle du départ forcé de Torres du stage d’entraînement. L’attaquant du Paris Saint-Germain espérait surfer sur son excellente forme en club pour la transposer sur la scène internationale, mais un problème physique a fait capoter ces plans. Malgré des espoirs initiaux de voir le problème s’atténuer, la décision a finalement été prise de laisser le joueur de 26 ans retourner dans son club afin de se concentrer sur sa rééducation.
La RFEF a confirmé le départ de la star née à Valence, précisant que, s’il avait tenté de jouer malgré la douleur, le staff médical a jugé nécessaire d’intervenir. La fédération espagnole a expliqué dans un communiqué : « Compte tenu de la persistance des symptômes, il a été décidé de libérer le joueur du groupe afin de donner la priorité à sa récupération. » Cette décision a été prise après de longues consultations entre le service médical de la sélection nationale et ses homologues du Paris Saint-Germain.
Torres a été un élément essentiel du dispositif espagnol ces dernières années, et son absence laisse un vide important dans le secteur offensif pour les matches prévus au Carlos Tartiere d’Oviedo et à Split. Selon Sport, le joueur souffrait d’une légère gêne à la cheville gauche, ce qui ne l’avait pas empêché de s’entraîner ces derniers jours, mais les symptômes n’ont jamais complètement disparu.
- Getty Images Sport
Des inquiétudes autour de la récupération physique
Les réseaux sociaux officiels de la fédération espagnole ont relayé la nouvelle aux supporters, avec une publication de Diario SPORT décrivant ce départ comme un « retrait inattendu » qui a forcé le staff à modifier ses plans tactiques. Les staffs médicaux, aussi bien en club qu’en sélection, sont restés en contact permanent afin d’assurer les meilleurs soins possibles à l’attaquant. Le communiqué de la fédération a précisé l’approche collaborative adoptée par les médecins pendant le rassemblement.
« Les médecins de la Fédération espagnole ont pris la décision en accord avec leurs homologues du Paris Saint-Germain », a déclaré la RFEF. « Le staff médical de la Fédération espagnole de football est en contact permanent avec l’équipe médicale de son club depuis le début du rassemblement, et l’ensemble du processus a été suivi conjointement. »
Espi reçoit sa première convocation
Dans la foulée du forfait de Torres, de la Fuente n’a pas perdu de temps pour nommer un remplaçant, en se tournant vers les équipes de jeunes pour renforcer son groupe. Le jeune talent du Real Madrid Carlos Espi a été promu de la sélection des moins de 21 ans à l’équipe première pour la première fois.
L’attaquant de 21 ans est en forme exceptionnelle avec la sélection nationale junior et a récemment fait les gros titres en signant un récital à cinq buts avec l’Espagne Espoirs, preuve qu’il est prêt à franchir un cap. Il a immédiatement rejoint le groupe alors qu’il se préparait pour la prochaine double confrontation contre la Tchéquie et la Croatie, marquant une étape majeure dans sa carrière en plein essor.
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Le départ canon au PSG stoppé
Le timing de la blessure est particulièrement frustrant pour Torres, qui a connu un début de carrière sensationnel dans la capitale française. Après avoir rejoint le Parc des Princes en provenance de Barcelone pour un montant qui aurait avoisiné les 50 M€ cet été, il est rapidement devenu l'un des chouchous des supporters. Son impact a été immédiat, avec un doublé crucial contre le Stade Rennais pour ses débuts, avant de poursuivre sur sa lancée face aux rivaux nationaux que sont le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille.
Sa forme en Europe a été tout aussi impressionnante, notamment avec un superbe triplé contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Cette série exceptionnelle avait fait de lui l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe avant la trêve internationale.
Cette blessure est un coup dur pour Luis Enrique au PSG, qui espère que ce contretemps ne sera pas suffisamment grave pour éloigner l'attaquant des terrains à la reprise de la campagne de Ligue 1.
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