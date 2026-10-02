Les préparatifs de Luis de la Fuente pour les prochaines rencontres de l’Espagne ont été perturbés par la nouvelle du départ forcé de Torres du stage d’entraînement. L’attaquant du Paris Saint-Germain espérait surfer sur son excellente forme en club pour la transposer sur la scène internationale, mais un problème physique a fait capoter ces plans. Malgré des espoirs initiaux de voir le problème s’atténuer, la décision a finalement été prise de laisser le joueur de 26 ans retourner dans son club afin de se concentrer sur sa rééducation.

La RFEF a confirmé le départ de la star née à Valence, précisant que, s’il avait tenté de jouer malgré la douleur, le staff médical a jugé nécessaire d’intervenir. La fédération espagnole a expliqué dans un communiqué : « Compte tenu de la persistance des symptômes, il a été décidé de libérer le joueur du groupe afin de donner la priorité à sa récupération. » Cette décision a été prise après de longues consultations entre le service médical de la sélection nationale et ses homologues du Paris Saint-Germain.

Torres a été un élément essentiel du dispositif espagnol ces dernières années, et son absence laisse un vide important dans le secteur offensif pour les matches prévus au Carlos Tartiere d’Oviedo et à Split. Selon Sport, le joueur souffrait d’une légère gêne à la cheville gauche, ce qui ne l’avait pas empêché de s’entraîner ces derniers jours, mais les symptômes n’ont jamais complètement disparu.