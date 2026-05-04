Selon les informations concordantes du site brésilien Globoesporte et d’ESPN, le joueur de 34 ans et le fils de Robinho se seraient disputés lors d’une séance d’entraînement de l’équipe.
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Coup dur pour le fils d’un ancien attaquant vedette : Neymar provoque un scandale à l’entraînement du FC Santos
Des échauffourées ont éclaté : Neymar aurait giflé Robinho Junior. Selon Globoesporte, il y a eu « bousculades et bagarres » entre les deux joueurs, et un coéquipier a confirmé la gifle au site.
Selon les premiers éléments, l’incident aurait été provoqué par un dribble du jeune joueur de 18 ans, que Neymar aurait considéré comme irrespectueux. La situation aurait ensuite dégénéré après que Robinho Junior n’ait pas donné suite à la demande de l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG de cesser ce comportement.
Après l’incident, Neymar aurait fait preuve de conciliation en cherchant à dialoguer avec Robinho Junior et en présentant des excuses pour son « comportement impulsif ». Pour le jeune homme de 18 ans, en revanche, l’affaire n’est pas encore close, ses conseillers réclamant même une prise de position du club.
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Neymar ambitionne de disputer la Coupe du monde avec le Brésil.
En réalité, Neymar et le jeune joueur entretiennent d’excellentes relations, presque comme un « parrain et son protégé », précise le reportage. Malgré tout, l’ambiance est restée tendue même après la séance d’entraînement.
Pour Santos, ce conflit constitue un casse-tête supplémentaire dans un contexte sportif déjà délicat : le club pointe actuellement à la 16e place du championnat brésilien. Neymar n’a pas été inclus dans le groupe lors des deux dernières rencontres, mais il affiche tout de même des statistiques respectables avec quatre buts et trois passes décisives en onze matchs.
Le joueur de 34 ans vise toujours une place pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec le Brésil. Il n’a pas été retenu pour les dernières sorties de la Seleção, mais une convocation reste possible.