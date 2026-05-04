Coup dur pour le fils d’un ancien attaquant vedette : Neymar provoque un scandale à l’entraînement du FC Santos

Des échauffourées ont éclaté : Neymar aurait giflé Robinho Junior. Selon Globoesporte, il y a eu « bousculades et bagarres » entre les deux joueurs, et un coéquipier a confirmé la gifle au site.

Selon les premiers éléments, l’incident aurait été provoqué par un dribble du jeune joueur de 18 ans, que Neymar aurait considéré comme irrespectueux. La situation aurait ensuite dégénéré après que Robinho Junior n’ait pas donné suite à la demande de l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG de cesser ce comportement.

Après l’incident, Neymar aurait fait preuve de conciliation en cherchant à dialoguer avec Robinho Junior et en présentant des excuses pour son « comportement impulsif ». Pour le jeune homme de 18 ans, en revanche, l’affaire n’est pas encore close, ses conseillers réclamant même une prise de position du club.