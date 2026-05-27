Selon les dernières informations, le FC Barcelone serait en pole position pour recruter l’international anglais. Dans cette course, le Bayern Munich et Liverpool, deux autres cadors européens, pourraient bien jouer les seconds rôles.
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Coup dur pour le FC Bayern sur le marché des transferts : Anthony Gordon envisagerait de s’engager avec un autre grand club
Gordon privilégierait un transfert en Espagne. Il est séduit par le projet sportif mené dans le nord-est du pays sous l’égide de l’entraîneur Hansi Flick, du directeur sportif Deco et du président Joan Laporta.
Si les dés du mercato ont tourné en faveur des Blaugrana, c’est grâce à une récente mission londonienne menée par Deco, accompagné de ses assistants Bojan Krkic et João Amaral.
Si des contacts ont bien été établis avec l’attaquant de Chelsea Joao Pedro, la priorité absolue de la délégation catalane était l’arrivée de Gordon. Cette offensive de charme menée dans la capitale anglaise aurait été décisive, selon les informations disponibles.
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Le Bayern et Liverpool pourraient bien rentrer bredouilles.
Bien que le natif de Liverpool doive encore prendre sa décision finale concernant son avenir, il serait, d’après l’article, impatient de revêtir le maillot des Blaugrana après les efforts intensifs déployés par les Catalans. Le grand rêve de l’attaquant anglais, c’est le Camp Nou.
Le FC Bayern s’était positionné depuis plusieurs semaines, avant que Liverpool ne lance à son tour une offensive de recrutement ces derniers jours. Les Reds, en difficulté sportive cette saison et confrontés au départ de leur star Mo Salah, ont donc courtisé intensément l’ancien attaquant de leur rival historique, le FC Everton. En vain, car le joueur pencherait désormais en faveur du Barça.
Le salaire de Gordon est conforme au budget du Barça.
Bien que l’accord avec le joueur soit acquis, le FC Barcelone doit encore franchir un obstacle financier de taille. Sous contrat avec les Magpies jusqu’en 2030, Gordon place Newcastle en position de force.
Il y a quelques semaines, le club de Premier League a estimé sa valeur marchande entre 85 et 90 millions d’euros, une somme que le Barça n’est, pour l’instant, pas disposé à payer.
En revanche, le salaire du joueur entre parfaitement dans l’enveloppe prévue par le Barça pour un nouvel attaquant. S’y ajoute la volonté affichée de l’Anglais de rejoindre la Catalogne, un atout qui pourrait s’avérer décisif lors des discussions avec les Magpies. Le club blaugrana vise un contrat de cinq ans.
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Polyvalent, Gordon peut évoluer à plusieurs postes.
Au Barça, l’arrivée de Gordon doit élever le niveau de l’effectif. Polyvalent, l’Anglais pourra aussi bien renforcer le côté gauche que soulager la pression sur ce poste. Si Raphinha est actuellement titulaire, le Brésilien a manqué plusieurs rencontres cette saison en raison de blessures. Par ailleurs, Marcus Rashford, prêté par Manchester United, devrait quitter le club catalan.
Polyvalent, il peut aussi jouer en pointe et atténuer, au moins temporairement, l’après-Lewandowski. Son arrivée diminue donc la pression sur le club pour recruter immédiatement un neuf pur.
Selon le rapport, ce recrutement ne signifie pas pour autant que le club renonce à engager un véritable numéro 9, mais la présence de Gordon permettrait à Deco d’aborder ce dossier avec plus de sérénité.