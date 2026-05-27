Coup dur pour le FC Bayern sur le marché des transferts : Anthony Gordon envisagerait de s’engager avec un autre grand club

Gordon privilégierait un transfert en Espagne. Il est séduit par le projet sportif mené dans le nord-est du pays sous l’égide de l’entraîneur Hansi Flick, du directeur sportif Deco et du président Joan Laporta.

Si les dés du mercato ont tourné en faveur des Blaugrana, c’est grâce à une récente mission londonienne menée par Deco, accompagné de ses assistants Bojan Krkic et João Amaral.

Si des contacts ont bien été établis avec l’attaquant de Chelsea Joao Pedro, la priorité absolue de la délégation catalane était l’arrivée de Gordon. Cette offensive de charme menée dans la capitale anglaise aurait été décisive, selon les informations disponibles.