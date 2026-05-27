Selon les dernières informations, le FC Barcelone aurait pris la pole position dans le dossier menant à l’international anglais. Une situation qui pourrait contraindre le FC Bayern Munich et le FC Liverpool, deux autres cadors en lice pour le joueur de 25 ans, à jouer les seconds rôles.
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Coup dur pour le FC Bayern sur le marché des transferts : Anthony Gordon envisagerait de rejoindre un autre grand club
Gordon privilégierait un transfert en Espagne. Il est séduit par le projet sportif mené dans le nord-est du pays sous la direction de l’entraîneur Hansi Flick, du directeur sportif Deco et du président Joan Laporta.
Si le club catalan a finalement remporté cette partie de poker, c’est grâce à une récente mission londonienne menée par Deco, épaulé par ses assistants Bojan Krkic et João Amaral.
Si des contacts ont bien été établis avec l’attaquant de Chelsea Joao Pedro lors de ce déplacement, la priorité absolue de la délégation blaugrana était sans équivoque l’arrivée de Gordon. Cette offensive de charme menée dans la capitale anglaise semble avoir porté ses fruits et avoir été décisive dans le dossier, d’après les informations disponibles.
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Le Bayern et Liverpool pourraient bien rentrer bredouilles.
Bien que le natif de Liverpool doive encore officialiser son choix, il serait, d’après l’article, impatient de revêtir le maillot Blaugrana, tant les Catalans ont mené une cour assidue. Son grand rêve, c’est de fouler la pelouse du Camp Nou.
Le FC Bayern s’était positionné depuis plusieurs semaines, avant que Liverpool ne lance une offensive de dernière minute. Les Reds, en difficulté sportive et privés de leur star Mo Salah, ont courtisé l’ancien attaquant d’Everton pour relancer leur attaque. En vain : le joueur pencherait désormais résolument pour le Barça.
Le salaire de Gordon entre dans les clous du budget du Barça.
Bien qu’un accord ait été trouvé avec le joueur, le FC Barcelone doit encore franchir un obstacle financier de taille. Sous contrat avec les Magpies jusqu’en 2030, Gordon place Newcastle en position de force.
Il y a quelques semaines, le club de Premier League a estimé sa valeur marchande entre 85 et 90 millions d’euros, une somme que le Barça n’est pas disposé à payer.
En revanche, le salaire du joueur entre parfaitement dans l’enveloppe prévue par le club catalan pour un nouvel attaquant. Autre atout : l’Anglais est fermement déterminé à rejoindre Barcelone, un levier qui pourrait s’avérer décisif lors des discussions avec les Magpies. Le Barça vise un contrat de cinq ans.
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Polyvalent, Gordon peut jouer à plusieurs postes.
Au Barça, cette recrue doit élever le niveau de l’effectif. Gordon, attendu pour renforcer le côté gauche, soulagera la pression sur ce poste. Si le Brésilien Raphinha en est actuellement le titulaire, il a manqué plusieurs matchs cette saison en raison de blessures. Par ailleurs, Marcus Rashford, prêté par Manchester United, s’apprête à quitter le club.
Polyvalent, il peut aussi jouer en pointe et ainsi compenser, au moins en partie, le départ de Robert Lewandowski. Son arrivée réduit donc la pression sur le club pour recruter immédiatement un nouveau numéro neuf.
Selon le rapport, ce recrutement ne signifie pas pour autant que le club renonce à sa quête d’un véritable numéro 9. Mais, avec Gordon dans ses rangs, Deco pourra aborder ce dossier avec davantage de sérénité.