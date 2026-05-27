Gordon privilégierait un transfert en Espagne. Il est séduit par le projet sportif mené dans le nord-est du pays sous la direction de l’entraîneur Hansi Flick, du directeur sportif Deco et du président Joan Laporta.

Si le club catalan a finalement remporté cette partie de poker, c’est grâce à une récente mission londonienne menée par Deco, épaulé par ses assistants Bojan Krkic et João Amaral.

Si des contacts ont bien été établis avec l’attaquant de Chelsea Joao Pedro lors de ce déplacement, la priorité absolue de la délégation blaugrana était sans équivoque l’arrivée de Gordon. Cette offensive de charme menée dans la capitale anglaise semble avoir porté ses fruits et avoir été décisive dans le dossier, d’après les informations disponibles.