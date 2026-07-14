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Coup dur pour le FC Barcelone : Frenkie de Jong, revenu blessé de la Coupe du monde, devrait être absent plusieurs mois
Déception en Coupe du monde et découverte d'une blessure
Selon MARCA, Frenkie de Jong s’est présenté lundi au centre d’entraînement du Barça pour des examens médicaux de routine. Le milieu de terrain avait disputé l’intégralité des matchs des Pays-Bas lors de la dernière Coupe du monde, jusqu’à leur élimination face au Maroc en huitièmes de finale. Il avait alors joué 110 minutes lors de cette rencontre conclue sur le score de 1-1, avant la défaite aux tirs au but.
Alors que certains joueurs ont bénéficié d’un repos supplémentaire, il était présent aux côtés de Ronald Araujo. Les premiers examens ont révélé une grave blessure au genou, suscitant une vive inquiétude au sein du club. Barcelone n’a pas encore publié de communiqué officiel, mais la situation semble extrêmement préoccupante en attendant les résultats définitifs des examens.
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Absence prolongée pour le maestro du milieu de terrain
Selon les premières estimations, De Jong pourrait être indisponible pendant plusieurs mois. Certaines sources évoquent une absence pouvant atteindre quatre mois, ce qui l’empêcherait de retrouver les terrains avant novembre.
Une perte majeure pour le Barça, d’autant plus que le Néerlandais, arrivé en juillet 2019, totalise déjà 197 matchs et 20 buts toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en 2029, il demeure un pilier du milieu catalan. Son indisponibilité contraint donc le club à revoir ses options au milieu de terrain à l’aube de la nouvelle saison, et met immédiatement la pression sur ses coéquipiers pour qu’ils élèvent leur niveau de jeu.
Le joueur, multi-récompensé, est actuellement porté disparu au combat.
Ce nouveau revers s'inscrit dans la longue série de blessures qui mine la carrière de De Jong. La saison dernière, il avait déjà manqué près de deux mois en raison d'une blessure musculaire à la cuisse.
Malgré ces pépins physiques, le Néerlandais peut se targuer d’un palmarès solide : triple champion d’Espagne (22-23, 24-25, 25-26), deux Coupes du Roi et trois Super Coupes d’Espagne avec le Barça, sans oublier un championnat et une Coupe des Pays-Bas conquises avec l’Ajax en 2018-2019. Le club catalan a également soulevé deux Coupes d’Espagne et trois Supercoupes d’Espagne avec lui. À son palmarès s’ajoutent déjà le championnat et la Coupe des Pays-Bas conquises sous les couleurs de l’Ajax lors de l’exercice 2018-2019. Son mental de vainqueur va désormais cruellement manquer aux Blaugranas dans les moments clés de la saison à venir.
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Quelle sera la prochaine étape pour De Jong ?
De Jong va désormais passer une batterie d'examens médicaux approfondis pour déterminer l'étendue exacte de sa blessure au genou. Une fois les résultats connus, le FC Barcelone diffusera un communiqué officiel indiquant le calendrier prévisionnel de sa convalescence. D'ici là, le club poursuit ses préparatifs de pré-saison, tandis que le milieu de terrain entame un programme de rééducation intensif afin de retrouver au plus vite son niveau physique.
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