Coup dur pour le FC Barcelone : Frenkie de Jong, revenu blessé de la Coupe du monde, devrait être absent plusieurs mois

Selon MARCA, Frenkie de Jong s’est présenté lundi au centre d’entraînement du Barça pour des examens médicaux de routine. Le milieu de terrain avait disputé l’intégralité des matchs des Pays-Bas lors de la dernière Coupe du monde, jusqu’à leur élimination face au Maroc en huitièmes de finale. Il avait alors joué 110 minutes lors de cette rencontre conclue sur le score de 1-1, avant la défaite aux tirs au but.

Alors que certains joueurs ont bénéficié d’un repos supplémentaire, il était présent aux côtés de Ronald Araujo. Les premiers examens ont révélé une grave blessure au genou, suscitant une vive inquiétude au sein du club. Barcelone n’a pas encore publié de communiqué officiel, mais la situation semble extrêmement préoccupante en attendant les résultats définitifs des examens.