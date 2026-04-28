Coup dur pour le Brésil : Eder Militao, défenseur du Real Madrid, est forfait pour la Coupe du monde 2026 en raison d’une blessure à la cuisse nécessitant une intervention chirurgicale

Le pire scénario s’est confirmé pour Militao. Le défenseur s’est rendu à Turku, en Finlande, afin d’obtenir un avis définitif d’un spécialiste sur son état de santé. Selon les informations de Globo, la consultation a révélé une blessure grave à la cuisse gauche, présentant un risque élevé de rupture complète du tendon. N’ayant plus d’autre option viable pour préserver sa carrière à long terme, l’international brésilien a accepté la recommandation d’une intervention chirurgicale, prévue ce mardi.

Cette intervention le tiendra éloigné des terrains jusqu’en octobre au mieux, une absence qui touche aussi bien son club que la sélection brésilienne, car elle couvre intégralement la prochaine Coupe du monde 2026. Militao, qui avait pris part à l’édition 2022 au Qatar, devra désormais attendre 2030 pour avoir une nouvelle chance de briller sur la scène internationale.