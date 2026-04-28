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Coup dur pour le Brésil : Eder Militao, défenseur du Real Madrid, est forfait pour la Coupe du monde 2026 en raison d’une blessure à la cuisse nécessitant une intervention chirurgicale
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Une opération met fin à ses rêves de Coupe du monde
Le pire scénario s’est confirmé pour Militao. Le défenseur s’est rendu à Turku, en Finlande, afin d’obtenir un avis définitif d’un spécialiste sur son état de santé. Selon les informations de Globo, la consultation a révélé une blessure grave à la cuisse gauche, présentant un risque élevé de rupture complète du tendon. N’ayant plus d’autre option viable pour préserver sa carrière à long terme, l’international brésilien a accepté la recommandation d’une intervention chirurgicale, prévue ce mardi.
Cette intervention le tiendra éloigné des terrains jusqu’en octobre au mieux, une absence qui touche aussi bien son club que la sélection brésilienne, car elle couvre intégralement la prochaine Coupe du monde 2026. Militao, qui avait pris part à l’édition 2022 au Qatar, devra désormais attendre 2030 pour avoir une nouvelle chance de briller sur la scène internationale.
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La crise des blessures s'aggrave au Real Madrid
La perte de Militao est un coup dur pour l’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, déjà contraint de gérer une infirmerie pleine en cette fin de saison cruciale. Les Blancos devront terminer l’exercice sans leur attaquant de talent Rodrygo, qui manquera aussi la tournée du Brésil en Amérique du Nord cet été, ni le milieu créatif Arda Güler. Comme si cela ne suffisait pas, le club est toujours privé de son gardien numéro un, Thibaut Courtois, depuis la mi-mars. Alors que la course au titre en Liga s’éloigne, l’absence d’un pilier défensif du calibre de Militao laisse la arrière-garde madrilène plus que jamais exposée.
Un véritable calvaire pour Militao
Pour le joueur, ce nouveau revers s’inscrit dans une série éprouvante de pépins physiques. Depuis la dernière Coupe du monde, Militão a connu neuf blessures distinctes et trois opérations chirurgicales, un enchaînement qui a déjà perturbé sa carrière et lui a fait manquer plus de 600 jours de compétition.
La blessure actuelle a été contractée lors de la victoire du Real Madrid contre Alavés au Bernabéu. Remplacé par précaution à la mi-temps, le défenseur a rapidement vu le diagnostic se confirmer. Malgré un deuxième passage à l’IRM à Madrid lundi, puis un déplacement en Finlande pour consulter un spécialiste, le verdict est sans appel : il doit désormais entamer un long processus de rééducation qui le tiendra éloigné des terrains pendant les cinq prochains mois.
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Le Brésil contraint de revoir ses plans pour la Coupe du monde
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, doit désormais remanier sa défense à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde. Militao était un titulaire indiscutable de la Seleção, apportant la vitesse et la puissance physique indispensables pour aller loin dans la compétition. Son absence crée un vide considérable au cœur de la défense, difficile à combler au vu de son expérience au plus haut niveau.