Coup dur pour le Bayern Munich : Harry Kane sera absent lors du prochain match, ce qui compromet les chances du capitaine anglais de battre le record de buts de Robert Lewandowski
Une blessure freine la course du Bayern en Bundesliga
L'ancienne star de Tottenham est en grande forme en Bavière, où il a transformé l'attaque du Bayern depuis son arrivée en 2023. Il totalise actuellement 30 buts en championnat après seulement 24 apparitions, maintenant un rythme de buts qui a mis les livres des records en alerte.
Après avoir récemment inscrit son quatrième doublé consécutif en championnat lors d'une victoire spectaculaire 3-2 contre le Borussia Dortmund, Kane semblait inarrêtable. L'entraîneur du Bayern, Kompany, a toutefois admis que l'attaquant ne serait pas disponible pour le match contre Mönchengladbach en raison d'une blessure au mollet.
Kompany reste calme
Lors de la conférence de presse d'avant-match, Kompany a expliqué l'état de santé de ses joueurs. Comme le rapporte le site officiel duclub, il a déclaré : « Hiroki Ito est forfait, Alphonso Davies est forfait et Harry Kane est forfait. Il a reçu un coup au mollet et ne s'est pas encore remis. Ce n'est qu'un coup, rien de grave pour l'instant, mais il nous faudrait peut-être encore un jour pour qu'il puisse jouer. Nous sommes plutôt détendus. Bien sûr, nous aurions aimé que Harry puisse jouer, mais ce sont des choses qui arrivent. »
La chasse aux 41 buts
Kane est actuellement à 11 buts du record établi par Lewandowski lors de la saison 2020-21. Le capitaine de l'équipe d'Angleterre n'a pas caché son admiration pour l'international polonais, d'autant plus que Lewandowski a réalisé cet exploit en seulement 29 matchs.
Lorsqu'on lui a demandé s'il comptait battre le record de buts de Lewandowski, Kane a répondu aux journalistes après le match contre Dortmund : « Bien sûr. Je dois continuer à faire ce que je fais. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Je dois essayer d'être constant pendant cette période. Nous verrons fin avril ou début mai si c'est possible. Mais bien sûr, pour l'instant, c'est juste là, et je dois juste faire ce que je fais. »
Naviguer entre un titre et le succès en Ligue des champions
L'absence de Kane nuit clairement à l'attaque du Bayern, qui occupe actuellement la tête du classement de la Bundesliga avec 11 points d'avance. Cependant, Kompany cherchera à maintenir la motivation de son équipe afin de conserver sa première place tout en gardant ses espoirs européens intacts. Après avoir affronté Mönchengladbach vendredi, les Bavarois se prépareront pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta la semaine prochaine.
