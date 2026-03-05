Coup dur pour le Bayern Munich : Harry Kane sera absent lors du prochain match, ce qui compromet les chances du capitaine anglais de battre le record de buts de Robert Lewandowski

L'ancienne star de Tottenham est en grande forme en Bavière, où il a transformé l'attaque du Bayern depuis son arrivée en 2023. Il totalise actuellement 30 buts en championnat après seulement 24 apparitions, maintenant un rythme de buts qui a mis les livres des records en alerte.

Après avoir récemment inscrit son quatrième doublé consécutif en championnat lors d'une victoire spectaculaire 3-2 contre le Borussia Dortmund, Kane semblait inarrêtable. L'entraîneur du Bayern, Kompany, a toutefois admis que l'attaquant ne serait pas disponible pour le match contre Mönchengladbach en raison d'une blessure au mollet.