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Coup dur pour la France ! Ibrahima Konate contraint de se retirer de la première liste de Zinedine Zidane, alors que le jeune talent de Manchester United reçoit une convocation surprise
Konate victime d’une blessure à l’entraînement au mauvais moment
Konate a été contraint de déclarer forfait pour le premier rassemblement international de Zidane à la tête de l’équipe de France. Le défenseur de 27 ans a subi un contretemps mercredi, se blessant lors d’une séance d’entraînement avec ses coéquipiers en sélection, selon MaxiFoot.
C’est un développement frustrant pour le défenseur central expérimenté, qui compte actuellement 30 sélections avec son pays. Konate espérait impressionner le nouveau staff, mais il sera désormais contraint de suivre cela depuis la touche pendant que Zidane entame son mandat.
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Madrid reçoit un nouveau coup dur sur le plan physique
Des examens médicaux ont révélé que Konate souffre d'une légère entorse au genou droit. Le diagnostic confirme qu'il n'est pas apte à participer à des rencontres officielles avec sa sélection nationale dans l'immédiat.
Conséquence directe de cette légère entorse, l'ancien joueur de Liverpool sera libéré de ses obligations internationales de manière anticipée. Konate doit quitter le rassemblement des Bleus et retourner dans la capitale espagnole jeudi.
Madrid va désormais prendre en charge le programme de rééducation du joueur tout en suivant de près son rétablissement. Le géant espagnol espère que cette prise en charge précoce évitera toute absence de longue durée à cet influent défenseur central.
Yoro obtient sa première promotion chez les seniors
À la suite du départ malheureux de Konate, le staff de l’équipe de France a choisi de faire appel à la jeunesse pour renforcer sa défense. Le défenseur de United, Yoro, a été officiellement intégré au groupe A comme remplaçant direct.
Le joueur de 20 ans se trouvait déjà à Clairefontaine, le centre de rassemblement de l’équipe nationale, après avoir initialement rejoint les Espoirs. Ce talent prometteur préparait quatre prochains matches de qualification au Championnat d’Europe avec l’équipe de jeunes avant de recevoir cette promotion inattendue.
Il s’agit d’une étape importante dans la carrière de l’ancien joueur marquant de Lille, qui rejoint l’équipe de France A pour la toute première fois. Yoro aura désormais l’occasion de partager le vestiaire avec des stars internationales confirmées et de montrer son potentiel à Zidane.
- AFP
Zidane se prépare pour le choc face à la Turquie
Maintenant que les ajustements de l’effectif sont finalisés, l’équipe de France doit tourner toute son attention vers ses responsabilités immédiates sur le terrain. La sélection est dans la dernière phase de sa préparation pour un affrontement crucial en Ligue des nations de l’UEFA. Zidane lancera officiellement son règne à la tête de l’équipe avec un match compliqué contre la Turquie ce vendredi.
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