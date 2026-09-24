Konate a été contraint de déclarer forfait pour le premier rassemblement international de Zidane à la tête de l’équipe de France. Le défenseur de 27 ans a subi un contretemps mercredi, se blessant lors d’une séance d’entraînement avec ses coéquipiers en sélection, selon MaxiFoot.

C’est un développement frustrant pour le défenseur central expérimenté, qui compte actuellement 30 sélections avec son pays. Konate espérait impressionner le nouveau staff, mais il sera désormais contraint de suivre cela depuis la touche pendant que Zidane entame son mandat.