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Coup dur pour la Belgique à la veille de son match décisif contre l’Espagne en Coupe du monde : Amadou Onana souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur
La victoire des États-Unis est ternie par un coup du sort
Le milieu de terrain de 24 ans a dû quitter le terrain dès la 21e minute de la victoire 4-1 de la Belgique face à l’équipe nationale américaine lundi. Si les Diables Rouges se sont finalement qualifiés sans encombre pour les quarts de finale, la vue d’Onana, appuyé sur des béquilles et portant une lourde attelle au genou droit après le coup de sifflet final, a jeté une ombre sur les célébrations. Les examens médicaux ont depuis confirmé la pire des nouvelles : la star d’Aston Villa souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur qui l’écartera des terrains pendant plusieurs mois.
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Un quart de finale sans le pilier du milieu de terrain
Lors d’un moment émouvant qui a souligné l’importance d’Onana au sein du groupe, l’attaquant chevronné Romelu Lukaku a rendu hommage à son coéquipier pendant la rencontre. Après avoir inscrit le quatrième but des Diables Rouges dans le temps additionnel de la seconde période, l’attaquant a brandi devant les caméras le maillot floqué du numéro 24 de son coéquipier, dédiant explicitement la victoire au milieu de terrain blessé. Un geste émouvant, mais guère suffisant pour compenser l’absence de ce pilier face à une Espagne en pleine forme, vendredi.
Les Diables Rouges, qui préparent leurs quarts de finale aux États-Unis, vont devoir contenir les virtuoses espagnols sans leur sentinelle. Garcia va donc réajuster sa stratégie. La perte de sa vitesse de récupération et de sa domination aérienne pourrait s’avérer décisive face aux champions d’Europe en titre. Tant en club qu’en sélection, le chemin vers le rétablissement s’annonce long pour ce joueur de 24 ans, laissant un vide immense à combler sur les scènes nationale et internationale.
Un coup dur pour le projet d'Emery
La nouvelle est tout aussi dévastatrice pour Aston Villa et son entraîneur Unai Emery, qui n’a cessé de saluer la progression d’Onana. Le milieu de terrain avait lui-même loué le génie tactique de l’Espagnol et l’influence de ce dernier sur son jeu. Mais Emery va désormais devoir mener une grande partie de la saison à venir sans l’un de ses lieutenants les plus fidèles.
Cette blessure perturbe le projet à long terme d’Emery, qui souhaitait bâtir son équipe autour d’un trio axial composé d’Onana, de Boubacar Kamara et de Youri Tielemans. Avec un retour prévu seulement en 2024, la direction d’Aston Villa pourrait devoir revenir sur le marché des transferts, alors qu’elle avait initialement écarté l’option d’un renfort défensif supplémentaire cet été.
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La crise au milieu de terrain s’aggrave à Villa Park
Ce nouveau revers s’ajoute à une liste déjà longue de problèmes au milieu de terrain pour les Villans. Le club doit déjà composer sans Kamara, qui n’a plus joué depuis sa déchirure du ligament croisé postérieur du genou gauche, subie lors du troisième tour de la FA Cup contre Tottenham en janvier dernier. Alors que le joueur visait un retour pour le début de la préparation estivale, Villa se retrouve désormais privé de deux de ses principaux milieux défensifs.
Le moment est d’autant plus cruel pour Onana, auteur d’une saison individuelle exceptionnelle. Depuis son arrivée en provenance d’Everton en 2024, le Belge a disputé 72 matches sous le maillot villan, jouant un rôle central dans le triomphe en Ligue Europa et la qualification pour la Ligue des champions. Sa présence physique et sa discipline tactique ont constitué les mailles de force d’une équipe qui a régulièrement dépassé ses limites dans la course au titre de Premier League.
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