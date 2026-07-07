Lors d’un moment émouvant qui a souligné l’importance d’Onana au sein du groupe, l’attaquant chevronné Romelu Lukaku a rendu hommage à son coéquipier pendant la rencontre. Après avoir inscrit le quatrième but des Diables Rouges dans le temps additionnel de la seconde période, l’attaquant a brandi devant les caméras le maillot floqué du numéro 24 de son coéquipier, dédiant explicitement la victoire au milieu de terrain blessé. Un geste émouvant, mais guère suffisant pour compenser l’absence de ce pilier face à une Espagne en pleine forme, vendredi.

Les Diables Rouges, qui préparent leurs quarts de finale aux États-Unis, vont devoir contenir les virtuoses espagnols sans leur sentinelle. Garcia va donc réajuster sa stratégie. La perte de sa vitesse de récupération et de sa domination aérienne pourrait s’avérer décisive face aux champions d’Europe en titre. Tant en club qu’en sélection, le chemin vers le rétablissement s’annonce long pour ce joueur de 24 ans, laissant un vide immense à combler sur les scènes nationale et internationale.