Coup dur pour l’Inter : Curtis Jones se blesse. Combien de temps sera-t-il absent et qui jouera à sa place contre Parme

Après avoir travaillé pendant toute la trêve à la Pinetina, l’ancien de Liverpool était l’une des certitudes de Chivu en vue du match qui, samedi après-midi à 18 heures, marquera la reprise d’Inter en championnat après la trêve.

Il n’en sera rien et l’entraîneur roumain sera contraint de revoir ses plans. Calhanoglu prendra certainement place au cœur du milieu de terrain et Henrik Mkhitaryan aura lui aussi presque à coup sûr une chance dès le coup d’envoi, après avoir également travaillé pendant trois semaines entières à Appiano Gentile. La place de Jones devra être prise par l’un des joueurs de retour de leurs engagements avec leurs sélections respectives, et Nicolò Barella est à ce jour, à coup sûr, le candidat numéro un.