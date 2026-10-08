Mauvaises nouvelles pour Cristian Chivu en provenance de l’infirmerie d’Appiano Gentile. Après les excellentes nouvelles des derniers jours, qui avaient rapproché la quasi-totalité de l’effectif d’un retour complet à l’activité après la trêve (seul Stones était encore dans sa phase de réathlétisation), c’est aujourd’hui Curtis Jones qui s’est arrêté en raison d’un problème musculaire. La blessure de l’Anglais se situe à la cuisse et l’éloignera des terrains pour une période qui ne sera pas brève.
Coup dur pour l’Inter : Curtis Jones se blesse. Combien de temps sera-t-il absent et qui jouera à sa place contre Parme
Il était prêt à débuter comme titulaire
Après avoir travaillé pendant toute la trêve à la Pinetina, l’ancien de Liverpool était l’une des certitudes de Chivu en vue du match qui, samedi après-midi à 18 heures, marquera la reprise d’Inter en championnat après la trêve.
Il n’en sera rien et l’entraîneur roumain sera contraint de revoir ses plans. Calhanoglu prendra certainement place au cœur du milieu de terrain et Henrik Mkhitaryan aura lui aussi presque à coup sûr une chance dès le coup d’envoi, après avoir également travaillé pendant trois semaines entières à Appiano Gentile. La place de Jones devra être prise par l’un des joueurs de retour de leurs engagements avec leurs sélections respectives, et Nicolò Barella est à ce jour, à coup sûr, le candidat numéro un.
LE COMMUNIQUÉ
Curtis Jones a passé ce matin des examens cliniques et instrumentaux à l’Institut Humanitas de Rozzano.
Les examens ont révélé une atteinte myofasciale aux adducteurs de la cuisse droite.
Son état sera réévalué dans les prochains jours.
Absent pour longtemps ?
Une gêne n’est pas une lésion, mais pour un muscle aussi délicat et qui implique aussi plusieurs autres structures, la prudence sera de mise.
Sauf surprise, en plus de l’absence déjà certaine contre Parme et de celle du mardi 13 octobre contre le Club Bruges en Ligue des champions, le milieu de terrain sera contraint de rester sur la touche pendant environ un mois. Il est très difficile qu’il puisse être disponible pour le derby programmé le 31 octobre, tandis que l’espoir du club est de le récupérer pour le dernier match avant la trêve contre Côme.
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