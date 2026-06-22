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Coup dur pour l'Allemagne : un joueur clé est forfait pour le reste de la Coupe du monde 2026 en raison d'une blessure aux ligaments de la cheville
L'Allemagne a subi un sérieux revers défensif.
Les préparatifs de l’Allemagne en vue des huitièmes de finale sont perturbés par la blessure de Schlotterbeck. Selon la DFB, une IRM a confirmé que le défenseur du Borussia Dortmund souffre d’une lésion du ligament médial de la cheville gauche, impliquant généralement un temps de récupération d’environ deux mois. L’international, qui compte 29 sélections, s’est blessé lors de la victoire 2-1 de l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire.
Soigné sur le terrain, il a tenté de repartir, mais la douleur l’a contraint à céder sa place à la mi-temps, dès que l’étendue de la lésion a été confirmée. Ce diagnostic, qui écarte définitivement l’hypothèse d’une simple entorse, prive l’Allemagne d’un de ses défenseurs les plus fiables pour la suite de la compétition.
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La défense allemande souffre d’une absence cruciale
Schlotterbeck s’était imposé comme un pilier de la défense de Nagelsmann aux côtés de Jonathan Tah. Sa capacité à relancer le jeu depuis l’arrière et à stabiliser le flanc gauche offrait à l’Allemagne une option tactique précieuse lors de ses deux premiers matchs de groupe. Si les deux buts de Deniz Undav ont scellé la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, la joie a été ternie par la perte de l’un des joueurs les plus fiables de l’équipe.
Nagelsmann a déclaré sur le site de la DFB : « Schlotti va beaucoup nous manquer sur le terrain en tant que défenseur exceptionnel, notamment pour son excellent sens du jeu. Cela aurait pu être sa Coupe du monde. Nous avons tous tenté de lui remonter le moral hier ; heureusement, c’est un garçon très positif qui regarde déjà vers l’avenir. C’est un bon signe qu’il reste avec le groupe pour l’instant, car il a également une influence en dehors du terrain. Malgré son absence, nous restons très bien armés en défense centrale pour la Coupe du monde avec Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton et Malick Thiaw. »
Nagelsmann se tourne vers une star du Real Madrid
Forfait de Schlotterbeck, Nagelsmann a lancé Antonio Rüdiger en seconde période. Le défenseur du Real Madrid, récemment revenu de blessure et momentanément doublé par le duo Schlotterbeck-Tah, semble désormais en pole position pour retrouver sa place dans le onze de départ durant le reste de la compétition. Après la rencontre, Nagelsmann a salué le professionnalisme de son expérimenté défenseur central : « Antonio a bien joué, il était très concentré », a-t-il déclaré.
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L’Allemagne doit s’adapter rapidement
Nagelsmann doit désormais réorganiser sa défense avant le dernier match de poule de l’Allemagne contre l’Équateur, puis la rencontre des 16es de finale fixée au 29 juin. Les Allemands compteront sur Rüdiger et l’ensemble de leur arrière-garde pour rapidement trouver leurs marques, car à ce stade de la compétition la moindre erreur peut s’avérer fatale.
Pendant ce temps, Schlotterbeck entamera les premières étapes de sa rééducation sous la supervision du staff médical allemand avant de regagner Dortmund. La quête de la gloire en Coupe du monde se poursuit pour l’Allemagne, mais elle devra désormais se passer d’un de ses piliers défensifs essentiels.