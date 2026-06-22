Coup dur pour l'Allemagne : un joueur clé est forfait pour le reste de la Coupe du monde 2026 en raison d'une blessure aux ligaments de la cheville

Les préparatifs de l’Allemagne en vue des huitièmes de finale sont perturbés par la blessure de Schlotterbeck. Selon la DFB, une IRM a confirmé que le défenseur du Borussia Dortmund souffre d’une lésion du ligament médial de la cheville gauche, impliquant généralement un temps de récupération d’environ deux mois. L’international, qui compte 29 sélections, s’est blessé lors de la victoire 2-1 de l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire.

Soigné sur le terrain, il a tenté de repartir, mais la douleur l’a contraint à céder sa place à la mi-temps, dès que l’étendue de la lésion a été confirmée. Ce diagnostic, qui écarte définitivement l’hypothèse d’une simple entorse, prive l’Allemagne d’un de ses défenseurs les plus fiables pour la suite de la compétition.