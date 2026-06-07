Interrogé en zone mixte après la victoire 2-1 de l’Allemagne face aux États-Unis, l’attaquant de Stuttgart, Undav, a livré un témoignage de première main sur la blessure de Karl. « Cela s’est produit sur une frappe, lors de l’ultime action de la dernière séance d’entraînement, a expliqué Undav à Sky Sport. Quand il a touché la zone, on a tout de suite compris : “okay, il y a un problème”. Quand le diagnostic est tombé, on a évidemment été très tristes pour le gamin. »

« Cela s'est produit sur un tir, lors de la toute dernière action de la dernière séance d'entraînement », a expliqué Undav à Sky Sport. « Quand il a palpé la zone, on s'est immédiatement dit : “OK, il y a un souci ici”. Une fois le diagnostic confirmé, nous étions bien sûr très tristes pour lui. »

« C’est un garçon formidable, il s’est donné à fond et a un brillant avenir devant lui. Il aurait adoré participer à ce grand tournoi, mais malheureusement, nous ne pouvons rien y faire. Ce sont des choses qui arrivent. Nous lui souhaitons tout le meilleur. Il nous soutient depuis chez lui et nous allons essayer de tout donner. »