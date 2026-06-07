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Coup dur pour l’Allemagne : Lennart Karl, blessé, manquera la Coupe du monde. Un coéquipier détaille comment le milieu du Bayern a subi cette terrible blessure
Undav raconte l’instant précis où le drame s’est produit.
Interrogé en zone mixte après la victoire 2-1 de l’Allemagne face aux États-Unis, l’attaquant de Stuttgart, Undav, a livré un témoignage de première main sur la blessure de Karl. « Cela s’est produit sur une frappe, lors de l’ultime action de la dernière séance d’entraînement, a expliqué Undav à Sky Sport. Quand il a touché la zone, on a tout de suite compris : “okay, il y a un problème”. Quand le diagnostic est tombé, on a évidemment été très tristes pour le gamin. »
« Cela s'est produit sur un tir, lors de la toute dernière action de la dernière séance d'entraînement », a expliqué Undav à Sky Sport. « Quand il a palpé la zone, on s'est immédiatement dit : “OK, il y a un souci ici”. Une fois le diagnostic confirmé, nous étions bien sûr très tristes pour lui. »
« C’est un garçon formidable, il s’est donné à fond et a un brillant avenir devant lui. Il aurait adoré participer à ce grand tournoi, mais malheureusement, nous ne pouvons rien y faire. Ce sont des choses qui arrivent. Nous lui souhaitons tout le meilleur. Il nous soutient depuis chez lui et nous allons essayer de tout donner. »
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« Les larmes ont commencé à couler »
Contrairement à certaines rumeurs évoquant une séance individuelle, Julian Nagelsmann a clarifié que la blessure s’est produite lors d’un entraînement collectif. Le technicien allemand a confié que le jeune joueur de 18 ans « s’est mis à pleurer » dès qu’il a réalisé la gravité de la situation. L’ailier du Bayern manquera donc de quatre à six semaines.
Ce diagnostic de déchirure des faisceaux musculaires est un cruel coup du sort pour le jeune joueur, qui s’était imposé en équipe première après une saison exceptionnelle à Munich. Alors que l’Allemagne a déjà pris la direction de l’Amérique du Nord, Karl a dû rentrer en Europe pour entamer immédiatement sa rééducation, mettant ainsi fin à son été avant même qu’il n’ait commencé.
Déclaration émouvante de la jeune pépite du Bayern
Par le biais d’un message publié sur les réseaux sociaux, l’adolescent a exprimé sa consternation. Après s’être imposé dans les plans de Nagelsmann grâce à une première saison prometteuse, il a dû renoncer à la plus grande scène mondiale au dernier moment, une épreuve difficile à accepter pour cet attaquant polyvalent.
« Je ne sais même pas par où commencer », a-t-il confié sur Instagram. « J’ai fait tout ce que je pouvais pour être en forme pour la Coupe du monde. Malheureusement, les blessures surviennent souvent au pire moment possible. Je souhaite bonne chance à mon équipe et je la soutiendrai à chaque instant. Je reviendrai plus fort, c’est promis. Merci pour tous vos messages de soutien ! Bonne chance, @dfb_team ! »
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Ouedraogo a été appelé en renfort d’urgence.
Pour remplacer le joueur forfait dans son groupe de 26, Nagelsmann a immédiatement convoqué Assan Ouedraogo, talent de 20 ans évoluant au RB Leipzig. Déjà remarqué lors des précédents stages, le jeune Leipzigois rejoindra le groupe aux États-Unis, où l’équipe peaufine sa préparation pour les rencontres du groupe E face à Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur.