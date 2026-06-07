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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Muhammad Zaki

Traduit par

Coup dur pour l’Allemagne : Lennart Karl, blessé, manquera la Coupe du monde. Un coéquipier détaille comment le milieu du Bayern a subi cette terrible blessure

L. Karl
Allemagne
Coupe du monde
D. Undav
Bayern Munich
Bundesliga

L'Allemagne subit un coup dur à la veille de la Coupe du monde 2026 : Lennart Karl, jeune pépite du Bayern Munich, est forfait pour le tournoi. Le rêve du jeune joueur de 18 ans s'est brisé lors de la dernière séance d'entraînement avant le match amical face aux États-Unis, contraignant Julian Nagelsmann à chercher un remplaçant de dernière minute. Son coéquipier Deniz Undav a ensuite détaillé ce terrible revers.

  • Undav raconte l’instant précis où le drame s’est produit.

    Interrogé en zone mixte après la victoire 2-1 de l’Allemagne face aux États-Unis, l’attaquant de Stuttgart, Undav, a livré un témoignage de première main sur la blessure de Karl. « Cela s’est produit sur une frappe, lors de l’ultime action de la dernière séance d’entraînement, a expliqué Undav à Sky Sport. Quand il a touché la zone, on a tout de suite compris : “okay, il y a un problème”. Quand le diagnostic est tombé, on a évidemment été très tristes pour le gamin. »

    « Cela s'est produit sur un tir, lors de la toute dernière action de la dernière séance d'entraînement », a expliqué Undav à Sky Sport. « Quand il a palpé la zone, on s'est immédiatement dit : “OK, il y a un souci ici”. Une fois le diagnostic confirmé, nous étions bien sûr très tristes pour lui. »

    « C’est un garçon formidable, il s’est donné à fond et a un brillant avenir devant lui. Il aurait adoré participer à ce grand tournoi, mais malheureusement, nous ne pouvons rien y faire. Ce sont des choses qui arrivent. Nous lui souhaitons tout le meilleur. Il nous soutient depuis chez lui et nous allons essayer de tout donner. »

    • Publicité
  • Lennart KarlGetty Images

    « Les larmes ont commencé à couler »

    Contrairement à certaines rumeurs évoquant une séance individuelle, Julian Nagelsmann a clarifié que la blessure s’est produite lors d’un entraînement collectif. Le technicien allemand a confié que le jeune joueur de 18 ans « s’est mis à pleurer » dès qu’il a réalisé la gravité de la situation. L’ailier du Bayern manquera donc de quatre à six semaines.

    Ce diagnostic de déchirure des faisceaux musculaires est un cruel coup du sort pour le jeune joueur, qui s’était imposé en équipe première après une saison exceptionnelle à Munich. Alors que l’Allemagne a déjà pris la direction de l’Amérique du Nord, Karl a dû rentrer en Europe pour entamer immédiatement sa rééducation, mettant ainsi fin à son été avant même qu’il n’ait commencé.

  • Déclaration émouvante de la jeune pépite du Bayern

    Par le biais d’un message publié sur les réseaux sociaux, l’adolescent a exprimé sa consternation. Après s’être imposé dans les plans de Nagelsmann grâce à une première saison prometteuse, il a dû renoncer à la plus grande scène mondiale au dernier moment, une épreuve difficile à accepter pour cet attaquant polyvalent.

    « Je ne sais même pas par où commencer », a-t-il confié sur Instagram. « J’ai fait tout ce que je pouvais pour être en forme pour la Coupe du monde. Malheureusement, les blessures surviennent souvent au pire moment possible. Je souhaite bonne chance à mon équipe et je la soutiendrai à chaque instant. Je reviendrai plus fort, c’est promis. Merci pour tous vos messages de soutien ! Bonne chance, @dfb_team ! »


  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Ouedraogo a été appelé en renfort d’urgence.

    Pour remplacer le joueur forfait dans son groupe de 26, Nagelsmann a immédiatement convoqué Assan Ouedraogo, talent de 20 ans évoluant au RB Leipzig. Déjà remarqué lors des précédents stages, le jeune Leipzigois rejoindra le groupe aux États-Unis, où l’équipe peaufine sa préparation pour les rencontres du groupe E face à Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur.

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