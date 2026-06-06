Getty Images
Traduit par
Coup dur pour l'Allemagne : la star du Bayern Munich est forfait pour la Coupe du monde après s'être blessée à l'entraînement
Coup dur pour la Mannschaft
L'attaquant très prometteur a subi ce contretemps à la veille du match de préparation de l'Allemagne contre les États-Unis, co-organisateurs du tournoi. Karl avait récemment démontré toute sa valeur au sein de l'équipe, en débutant la rencontre et en délivrant une passe décisive lors de la large victoire 4-0 en amical contre la Finlande. Pour combler ce vide soudain dans ses rangs offensifs, Nagelsmann a officiellement fait appel à Assan Ouedraogo, le talentueux joueur polyvalent de 20 ans du RB Leipzig.
- Getty Images
Nagelsmann exprime son immense tristesse
Le sélectionneur national a admis que l’absence inattendue de la jeune star a jeté une ombre sur les préparatifs du stage. Exprimant sa consternation, Nagelsmann a déclaré : « Je suis vraiment désolé pour Lenny.
C’est un choc énorme pour lui et pour nous tous de le voir manquer la Coupe du monde. Le fait qu’il soit jeune et qu’il ait encore de nombreux tournois devant lui n’est qu’une maigre consolation. Nous aurions adoré l’avoir dans l’équipe.
Avec Assan Ouedraogo, nous intégrons désormais un joueur qui, comme Lenny, a connu un début prometteur avec nous. Il est également très talentueux et nous attendons de lui qu’il joue avec courage et liberté. »
L'adolescent promet un retour en force
Sur les réseaux sociaux, le jeune espoir du Bayern a exprimé sa profonde déception de manquer le plus grand rendez-vous du football.
Sur son compte Instagram, Karl a déclaré : « Je ne sais même pas par où commencer, mais ça fait un mal de chien de rater le plus grand tournoi. J’ai fait absolument tout ce que je pouvais pour être en forme pour la Coupe du monde. Malheureusement, les blessures surviennent souvent au pire moment possible. Je souhaite à mon équipe un succès total et je la soutiendrai à chaque instant. Je reviendrai plus fort, c’est promis 💪🏻. Merci pour tous vos messages de soutien ❤️. Bonne chance @dfb_team. »
- Getty Images
Ouedraogo prend le relais
Ouedraogo rejoint le groupe après une saison impressionnante avec Leipzig en Allemagne, au cours de laquelle il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 19 matches de Bundesliga. Le milieu de terrain central, déjà auteur d’un but lors de sa seule sélection avec l’équipe nationale A, devra s’adapter rapidement avant le début de la compétition.
L’Allemagne conclura sa préparation par une rencontre face aux États-Unis avant d’entamer sa campagne dans le groupe E contre Curaçao le 14 juin, puis d’affronter la Côte d’Ivoire et l’Équateur.