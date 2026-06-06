Coup dur pour l'Allemagne : la star du Bayern Munich est forfait pour la Coupe du monde après s'être blessée à l'entraînement

Le sélectionneur national a admis que l’absence inattendue de la jeune star a jeté une ombre sur les préparatifs du stage. Exprimant sa consternation, Nagelsmann a déclaré : « Je suis vraiment désolé pour Lenny.

C’est un choc énorme pour lui et pour nous tous de le voir manquer la Coupe du monde. Le fait qu’il soit jeune et qu’il ait encore de nombreux tournois devant lui n’est qu’une maigre consolation. Nous aurions adoré l’avoir dans l’équipe.

Avec Assan Ouedraogo, nous intégrons désormais un joueur qui, comme Lenny, a connu un début prometteur avec nous. Il est également très talentueux et nous attendons de lui qu’il joue avec courage et liberté. »