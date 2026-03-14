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Coup dur pour Jurrien Timber : le défenseur d'Arsenal contraint de quitter le terrain dès le début du match de Premier League contre Everton
L'élimination précoce de Timber
La blessure s'est produite à un moment où Everton commençait à prendre le dessus, mettant l'équipe locale en difficulté grâce à un jeu défensif très discipliné. Timber, qui a joué un rôle essentiel dans la solidité défensive d'Arsenal cette saison, semblait en difficulté avant que la décision ne soit prise de le remplacer. La nature de la blessure n'était pas claire dans l'immédiat, mais le fait qu'il n'ait pas pu tenir jusqu'à la mi-temps constituera une source de grande inquiétude pour le staff technique des Gunners.
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La pression monte à l'Emirates
Après ce remplacement forcé, Arsenal a eu du mal à retrouver le rythme fluide dont il avait fait preuve en début de match. Les Toffees, menés par David Moyes, ont senti qu'ils pouvaient profiter de cette perturbation dans la défense d'Arsenal. Bien que les Gunners aient dominé la possession, ils ont peiné à se créer des occasions franches, tandis qu'Everton se montrait de plus en plus dangereux en contre-attaque, notamment grâce à des joueurs comme Kiernan Dewsbury-Hall.
Les Gunners s'imposent 2-0 en fin de match
Le match semblait se diriger vers un match nul et vierge jusqu’aux dernières minutes, lorsque l’attaquant suédois Viktor Gyokeres a ouvert le score à la 89e minute. Un centre venu de la droite a été mal négocié par le gardien d’Everton, Pickford, permettant à Gyokeres de récupérer le ballon perdu et de conclure calmement dans le but vide.
Arsenal a scellé le résultat dans les dernières secondes du temps additionnel lorsque le jeune Max Dowman a marqué à la 97e minute, profitant de la position avancée de Pickford pour conclure une contre-attaque rapide et assurer les trois points aux Gunners.
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Conséquences sur la course au titre
Pour Mikel Arteta, perdre un joueur du calibre de Timber en cette phase décisive de la saison est un véritable cauchemar. Alors que Manchester City continue de les talonner au classement, toute absence prolongée du Néerlandais pourrait avoir des conséquences considérables. Les Gunners se sont appuyés sur une défense à quatre bien rodée pendant la majeure partie de la saison, et devoir intégrer Mosquera aussi soudainement met à l'épreuve la profondeur de l'effectif à un moment crucial.
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