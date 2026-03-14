Coup dur pour Jurrien Timber : le défenseur d'Arsenal contraint de quitter le terrain dès le début du match de Premier League contre Everton

Le match semblait se diriger vers un match nul et vierge jusqu’aux dernières minutes, lorsque l’attaquant suédois Viktor Gyokeres a ouvert le score à la 89e minute. Un centre venu de la droite a été mal négocié par le gardien d’Everton, Pickford, permettant à Gyokeres de récupérer le ballon perdu et de conclure calmement dans le but vide.

Arsenal a scellé le résultat dans les dernières secondes du temps additionnel lorsque le jeune Max Dowman a marqué à la 97e minute, profitant de la position avancée de Pickford pour conclure une contre-attaque rapide et assurer les trois points aux Gunners.