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Coup dur pour Cristiano Ronaldo et Al-Nassr : le club saoudien s'est incliné à domicile en finale de la Ligue des champions de l'AFC (deuxième division) face à Gamba Osaka
Les géants japonais créent la surprise à Riyad
Dans un stade de l’université King Saud archi-comble, Al-Nassr partait largement favori pour devenir la première équipe saoudienne à soulever la Ligue des champions de l’AFC. Cependant, le script initial a volé en éclats à la 30e minute, lorsque Deniz Hummet a inscrit le but décisif. L’attaquant de Gamba Osaka s’est brillamment retourné pour reprendre une passe d’Issam Jebali avant d’enfoncer le ballon d’une frappe chirurgicale dans le coin inférieur droit des filets.
Ce but à contre-courant intervenait alors que l’équipe de Jorge Jesus dominait les débats. Les supporters locaux, médusés, avaient pourtant vu leurs stars multiplier les occasions sans succès en début de rencontre. Malgré une possession écrasante, le club de Riyad butait sur une défense disciplinée, et Gamba conservait son avantage jusqu’à la mi-temps.
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Déception pour Ronaldo et Mané
Les poids lourds offensifs d’Al-Nassr, notamment Ronaldo et Sadio Mané, ont connu une soirée particulièrement frustrante devant le but. Mané s’est créé la première véritable occasion après huit minutes, mais son tir manquait de puissance pour tromper le gardien de but de 18 ans, Rui Araki. Ronaldo a lui aussi vu ses occasions passer à côté lors d’une première mi-temps effrénée, alors que la pression s’intensifiait sur l’équipe de la Ligue professionnelle saoudienne.
Le vétéran portugais a animé la réaction des siens, mais il s’est chaque fois heurté à un véritable mur. À la 86e minute, une occasion en or semblait se présenter à lui, mais un blocage héroïque in extremis de Genta Miura a repoussé le ballon en corner. Une séquence symbolique d’une soirée où le rebond, obstinément, refusait de sourire à Al-Nassr.
Les exploits d'Araki permettent de tenir Al-Nassr à distance
La seconde période a été une véritable démonstration de force d’Al-Nassr, campé devant un bloc bleu et noir. Le jeune Japonais Rui Araki a brillé sur la scène continentale, repoussant les assauts de João Félix et Íñigo Martínez par une série d’arrêts décisifs. Félix a toutefois frôlé l’égalisation : sa frappe puissante a battu le gardien, mais a heurté le poteau, laissant le stade en suspens.
À mesure que les minutes s’égrenaient, Jorge Jesus lançait Kingsley Coman puis Salem Al Najdi pour redonner du mordant à son attaque. Mané obligeait Araki à une nouvelle parade à la 72^e minute, tandis que Mohamed Simakan manquait une occasion en or de la tête. Malgré un véritable siège des dix dernières minutes, l’égalisation ne venait jamais pour les locaux.
- AFP
La gloire continentale fait son retour à Osaka
Pour Gamba Osaka, ce succès représente le premier titre continental de prestige depuis son triomphe en Ligue des champions de l’AFC en 2008. Le club japonais a su s’imposer dans l’ambiance hostile de Riyad grâce à une défense solide et à des contres-attaques fulgurantes. Malgré les dépenses somptuaires du géant saoudien pour attirer des stars mondiales au Moyen-Orient, c’est l’esprit collectif de la formation de J-League qui a fait la différence.