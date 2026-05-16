Coup dur pour Cristiano Ronaldo et Al-Nassr : le club saoudien s'est incliné à domicile en finale de la Ligue des champions de l'AFC (deuxième division) face à Gamba Osaka

Dans un stade de l’université King Saud archi-comble, Al-Nassr partait largement favori pour devenir la première équipe saoudienne à soulever la Ligue des champions de l’AFC. Cependant, le script initial a volé en éclats à la 30e minute, lorsque Deniz Hummet a inscrit le but décisif. L’attaquant de Gamba Osaka s’est brillamment retourné pour reprendre une passe d’Issam Jebali avant d’enfoncer le ballon d’une frappe chirurgicale dans le coin inférieur droit des filets.

Ce but à contre-courant intervenait alors que l’équipe de Jorge Jesus dominait les débats. Les supporters locaux, médusés, avaient pourtant vu leurs stars multiplier les occasions sans succès en début de rencontre. Malgré une possession écrasante, le club de Riyad butait sur une défense disciplinée, et Gamba conservait son avantage jusqu’à la mi-temps.