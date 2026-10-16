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Coup dur pour Chelsea ! Le calvaire de Reece James avec les blessures se poursuit : le capitaine du club est opéré après une nouvelle blessure au genou
Nouveau coup dur pour le capitaine de Chelsea
Le latéral de 26 ans a été contraint d’assister depuis la touche à la récente victoire 5-1 contre Bournemouth à Stamford Bridge. Le personnel médical a examiné le défenseur après qu’il a reçu un coup à l’entraînement et a finalement jugé qu’une opération était inévitable pour résoudre le problème.
Après une intervention mineure réussie, l’international anglais a déjà entamé son programme de rééducation à Cobham. Il restera sous l’étroite surveillance de l’équipe médicale du club pendant qu’il travaille à retrouver sa pleine forme, même si aucun délai précis n’a été fixé pour son rétablissement.
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Chelsea confirme les détails de l’intervention chirurgicale
Chelsea a publié un communiqué officiel pour préciser l’état de santé de son capitaine, indiquant que les premières évaluations avaient établi la nécessité d’une opération. Le club a détaillé les mesures prises après que le défenseur a signalé le problème.
« Le capitaine Reece James a subi avec succès une intervention chirurgicale mineure au genou, indique le communiqué. Le joueur de 26 ans était absent lors de la victoire 5-1 contre Bournemouth samedi à Stamford Bridge, le temps de procéder à des examens médicaux après sa blessure à l’entraînement. Ces examens ont confirmé qu’une opération était nécessaire. »
Chelsea a réaffirmé sa volonté de l’accompagner dans son retour, ajoutant : « Reece a déjà entamé sa convalescence et bénéficiera du soutien du service médical du club à Cobham pendant cette phase de rééducation. Tout le monde à Chelsea souhaite un prompt rétablissement à Reece et le soutiendra jusqu’à son retour. »
Un scénario de frustration bien connu
Cette nouvelle intervention chirurgicale vient alourdir le bilan médical préoccupant du défenseur ces dernières saisons. Avant la trêve internationale, un autre pépin physique l’avait privé du match perdu 3-0 contre Brentford, ce qui lui avait ensuite coûté une place dans le groupe de l’Angleterre convoqué par Thomas Tuchel.
James avait brièvement repris l’entraînement sur le terrain avant le match contre Bournemouth, laissant espérer un retour imminent. Cependant, l’entraîneur Xabi Alonso a révélé que le défenseur avait immédiatement ressenti une gêne.
« Il a ressenti quelque chose, mais après les examens que nous avons effectués plus tard dans l’après-midi », a expliqué Alonso. « Il présentait de légers problèmes au genou, nous devons donc déterminer combien de temps cela prendra. Nous évaluerons la situation semaine après semaine. »
- Craig Mercer
Un test se profile pour Everton
Chelsea doit désormais aborder ses prochains matches de Premier League sans son capitaine, dont l’influence est majeure, à commencer par un déplacement délicat sur la pelouse d’Everton, au Hill Dickinson Stadium, samedi.
James étant absent pour une durée indéterminée, Alonso devra trouver d’autres solutions sur le flanc droit pour entretenir l’élan créé par la large victoire de Chelsea face à Bournemouth. Le club espère que son équipe médicale pourra suivre James avec précaution afin d’éviter toute aggravation de sa blessure.
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