Chelsea a publié un communiqué officiel pour préciser l’état de santé de son capitaine, indiquant que les premières évaluations avaient établi la nécessité d’une opération. Le club a détaillé les mesures prises après que le défenseur a signalé le problème.

« Le capitaine Reece James a subi avec succès une intervention chirurgicale mineure au genou, indique le communiqué. Le joueur de 26 ans était absent lors de la victoire 5-1 contre Bournemouth samedi à Stamford Bridge, le temps de procéder à des examens médicaux après sa blessure à l’entraînement. Ces examens ont confirmé qu’une opération était nécessaire. »

Chelsea a réaffirmé sa volonté de l’accompagner dans son retour, ajoutant : « Reece a déjà entamé sa convalescence et bénéficiera du soutien du service médical du club à Cobham pendant cette phase de rééducation. Tout le monde à Chelsea souhaite un prompt rétablissement à Reece et le soutiendra jusqu’à son retour. »



