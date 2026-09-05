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Coup dur pour Barcelone ! Lamine Yamal manque l’entraînement avant le choc contre Valence alors que des craintes de blessure émergent
Yamal manque la dernière séance
L'équipe de Hansi Flick prépare son quatrième match de championnat de la saison 2026-2027, mais sa préparation a été fortement perturbée. Selon SPORT, Yamal était absent de manière inattendue lors de la dernière séance d'entraînement du groupe avant le déplacement délicat de dimanche à Mestalla.
La disparition soudaine de l'adolescent suscite des inquiétudes immédiates concernant sa condition physique après une brillante prestation contre le Rayo Vallecano lundi soir. Le staff médical du club évaluera de près son état avant que l'équipe ne prenne la route de la côte est samedi après-midi, tandis que Flick doit s'exprimer devant les médias lors de sa conférence de presse d'avant-match.
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L’honneur du poste de vice-capitaine éclipsé
Si le club n’a pas publié de communiqué officiel détaillant une blessure précise, le timing est incontestablement frustrant pour le jeune ailier. L’absence de Yamal sur le terrain d’entraînement a totalement éclipsé une journée pourtant marquante, puisqu’il venait d’être confirmé comme nouveau vice-capitaine du FC Barcelone après un vote dans le vestiaire, selon Mundo Deportivo.
Sans son nouveau leader, Flick pourrait être contraint à un remaniement tactique qu’il n’avait pas prévu. Le technicien allemand a mis en place un système de pressing exigeant et à haute intensité depuis sa prise de fonctions au Camp Nou. Yamal a été un élément central de ce schéma, son activité inlassable sans le ballon s’avérant tout aussi essentielle que son efficacité redoutable sur le plan offensif.
Double motif d’espoir au milieu de la morosité
Malgré l’inquiétude entourant leur ailier vedette, le FC Barcelone a reçu samedi deux importantes bonnes nouvelles sur le plan physique. Gavi a effectué une séance complète avec l’équipe première et est désormais disponible pour la sélection. Le milieu de terrain combatif avait été absent lors de matches consécutifs après avoir reçu un coup au genou lors de la victoire de la première journée contre Elche.
Par ailleurs, la recrue estivale Gabriel Jesus est sur le point de faire ses débuts avec le Barça. L’attaquant brésilien, arrivé d’Arsenal, a passé les dernières semaines à retrouver son rythme de compétition et devrait figurer dans un groupe pour la première fois.
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Profiter des faux pas du Real Madrid
Le FC Barcelone tentera de préserver son bilan parfait sur la scène nationale lorsqu’il entrera sur la pelouse de Mestalla dimanche. Après avoir déjà pris le maximum de points face à Elche, l’Athletic Club et le Rayo Vallecano, le géant catalan a une occasion en or d’accroître son avance en tête du classement de la Liga après les points laissés en route par son rival pour le titre, le Real Madrid. Flick doit désormais trouver comment négocier un déplacement réputé très physique, potentiellement sans son atout offensif le plus dynamique.
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