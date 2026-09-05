L'équipe de Hansi Flick prépare son quatrième match de championnat de la saison 2026-2027, mais sa préparation a été fortement perturbée. Selon SPORT, Yamal était absent de manière inattendue lors de la dernière séance d'entraînement du groupe avant le déplacement délicat de dimanche à Mestalla.

La disparition soudaine de l'adolescent suscite des inquiétudes immédiates concernant sa condition physique après une brillante prestation contre le Rayo Vallecano lundi soir. Le staff médical du club évaluera de près son état avant que l'équipe ne prenne la route de la côte est samedi après-midi, tandis que Flick doit s'exprimer devant les médias lors de sa conférence de presse d'avant-match.



