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Coup dur pour Arsenal sur le marché des transferts : Julian Alvarez s'apprêterait à rejeter l'offre des Gunners, car il « ne souhaite pas s'installer à Londres »
Les Gunners ont été contrariés par un choix de vie
Arsenal s'est positionné comme le seul club disposé à déposer une offre concrète pour l'attaquant de l'Atlético, Alvarez, cet été. Selon un reportage de Pedro Fullana sur SER Deportivos, l’attaquant de 26 ans n’envisage toutefois pas de rejoindre l’Emirates Stadium, en raison d’une aversion profonde pour la vie dans la capitale anglaise. Les efforts financiers de Barcelone pour le recruter étant actuellement dans l’impasse, le vainqueur de la Coupe du monde semble satisfait de rester en Espagne sous les ordres de Diego Simeone plutôt que de forcer son départ.
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Les médias espagnols confirment l’enlisement des négociations de transfert.
La saga qui entoure l’attaquant est dans l’impasse, les autres prétendants peinant eux aussi à faire avancer les choses de manière significative. Évoquant l’enlisement actuel du marché des transferts, Fullana a déclaré lors d’une émission deSER Deportivos que l’ensemble de l’opération impliquant plusieurs clubs était « complètement au point mort ». Il a précisé que, bien que le club du nord de Londres reste le seul à proposer activement une solution viable, le refus du joueur d’envisager un transfert rendait tout mouvement estival particulièrement compliqué.
Le projet de la direction du Metropolitano concernant la reconstruction
L’Atlético ignore les spéculations extérieures et bâtit déjà sa prochaine saison autour de l’attaquant polyvalent, auteur de 20 buts l’an passé. Le club madrilène cible prioritairement des renforts en défense et au milieu de terrain, avec un intérêt pour le latéral de Chelsea Marc Cucurella et pour Bernardo Silva. Cette stratégie ambitieuse repose sur la conservation de joueurs clés comme Alvarez, dont l’engagement est assuré jusqu’en juin 2030.
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La défense du titre en Coupe du monde repousse la décision du club.
L’attaquant prolifique mettra temporairement entre parenthèses toutes les discussions concernant son transfert en Argentine alors qu’il mènera la défense du titre mondial de son pays en Amérique du Nord ce mois-ci. Les champions du monde en titre, qui dominent le groupe J, débuteront leur parcours dans la compétition face à l’Algérie à Kansas City le 16 juin. Les géants sud-américains enchaîneront ensuite avec les matches de groupe contre l’Autriche et la Jordanie avant qu’Alvarez ne revienne pour régler son avenir à long terme en club.