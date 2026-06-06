Coup dur pour Arsenal sur le marché des transferts : Julian Alvarez s'apprêterait à rejeter l'offre des Gunners, car il « ne souhaite pas s'installer à Londres »

Arsenal s'est positionné comme le seul club disposé à déposer une offre concrète pour l'attaquant de l'Atlético, Alvarez, cet été. Selon un reportage de Pedro Fullana sur SER Deportivos, l’attaquant de 26 ans n’envisage toutefois pas de rejoindre l’Emirates Stadium, en raison d’une aversion profonde pour la vie dans la capitale anglaise. Les efforts financiers de Barcelone pour le recruter étant actuellement dans l’impasse, le vainqueur de la Coupe du monde semble satisfait de rester en Espagne sous les ordres de Diego Simeone plutôt que de forcer son départ.