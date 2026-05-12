L'Angleterre a été tirée au sort dans le groupe L aux côtés de la Croatie, du Ghana et du Panama, mais la participation de White au tournoi aux États-Unis ne tient plus qu'à un fil alors qu'il entame sa rééducation. Pour Arsenal, l’attention se tourne désormais vers Budapest et la finale du 30 mai, où les Gunners devront contenir la redoutable attaque du PSG sans leur arrière droit titulaire. Si Mosquera ou un remplaçant de fortune ne parvient pas à combler efficacement ce vide, les espoirs des Gunners de remporter leur premier trophée de Ligue des champions risquent d’être sérieusement compromis face aux tenants du titre.