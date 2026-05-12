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Coup dur pour Arsenal : Ben White manquera la finale de la Ligue des champions sur blessure, et ses chances de figurer dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde s’en trouvent sérieusement menacées
Arteta confronté à une crise de sélection
Selon SunSport, White est forfait pour la finale de la Ligue des champions après s'être blessé au ligament collatéral médial. Dimanche, le joueur de 28 ans a quitté le London Stadium avec une genouillère après un choc en première mi-temps avec Crysencio Summerville, de West Ham. Son absence risque de priver Mikel Arteta d’un arrière droit expérimenté pour la finale à Budapest, Jurrien Timber étant toujours indisponible en raison d’un problème persistant à la cheville qui l’écarte des terrains depuis la mi-mars.
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Le dilemme tactique d'Arteta
En attendant les résultats définitifs des examens médicaux, la perte de la polyvalence de White contraint Arsenal à explorer des solutions d’urgence pour le sprint final. Arteta a brièvement testé Declan Rice au poste d’arrière latéral dimanche, mais Cristhian Mosquera, recruté cet été, apparaît comme l’alternative la plus naturelle pour pallier cette absence. Une blessure d’autant plus cruelle pour White, qui avait surmonté des problèmes récurrents au genou pour disputer trente matchs cette saison et s’imposer comme un maillon essentiel de la quête du doublé des Gunners.
Le casse-tête de Tuchel pour la Coupe du monde
Au-delà des répercussions sur le plan national, la blessure de White compromet son avenir en équipe d’Angleterre, alors qu’il venait tout juste de réussir son retour sous le maillot des Three Lions. Après son départ précipité de la Coupe du monde 2022, le défenseur avait fait un retour remarqué sous les ordres de Thomas Tuchel lors d’un match amical contre l’Uruguay en mars, avant de confirmer sa forme face au Japon. Alors que le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie pour la Coupe du monde 2026 est prévu le 17 juin à l’AT&T Stadium, Tuchel pourrait désormais être contraint de se passer de l’un de ses défenseurs les plus en forme.
- AFP
Course pour maintenir sa condition physique
L'Angleterre a été tirée au sort dans le groupe L aux côtés de la Croatie, du Ghana et du Panama, mais la participation de White au tournoi aux États-Unis ne tient plus qu'à un fil alors qu'il entame sa rééducation. Pour Arsenal, l’attention se tourne désormais vers Budapest et la finale du 30 mai, où les Gunners devront contenir la redoutable attaque du PSG sans leur arrière droit titulaire. Si Mosquera ou un remplaçant de fortune ne parvient pas à combler efficacement ce vide, les espoirs des Gunners de remporter leur premier trophée de Ligue des champions risquent d’être sérieusement compromis face aux tenants du titre.