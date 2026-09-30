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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Coup dur majeur pour Klopp avec l'Allemagne ! Nico Schlotterbeck forfait pour les matches de Ligue des nations après une blessure à la cheville à l'entraînement

N. Schlotterbeck
Allemagne
Serbie
Allemagne vs Serbie
UEFA Nations League A
Borussia Dortmund
Bundesliga

Les débuts de Jurgen Klopp à la tête de l’Allemagne ont connu un nouveau contretemps après l’annonce selon laquelle Nico Schlotterbeck manquera le reste de l’actuelle trêve internationale. Le défenseur du Borussia Dortmund a été contraint de quitter le rassemblement après avoir subi une blessure importante lors d’une dernière séance d’entraînement.

  • Coup dur défensif crucial pour Klopp

    Klopp a subi un contretemps frustrant alors qu’il poursuit sa quête d’une première victoire à la tête de la sélection nationale. Le défenseur central du Borussia Dortmund, Schlotterbeck, a été officiellement forfait pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie et la Grèce. La DFB a confirmé la nouvelle mercredi après-midi, révélant que le joueur de 26 ans souffrait d’une blessure au ligament latéral de la cheville droite lors des derniers préparatifs de l’équipe pour son match à Munich.

    La blessure est survenue lors de ce qui devait être une légère séance d’échauffement, le défenseur affichant clairement sa détresse alors que son visage se crispait de douleur. Après un examen immédiat sur la pelouse par le staff médical, Schlotterbeck a passé une IRM, qui a ensuite confirmé le diagnostic.

  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Communiqué officiel de la DFB sur Schlotterbeck

    La Fédération allemande de football a apporté des précisions sur la situation via les réseaux sociaux, détaillant la nature exacte de la blessure qui a écarté la star de Dortmund. Dans un communiqué publié sur Instagram, la DFB a écrit : « Nico a subi une blessure du ligament latéral de la cheville droite lors de la dernière séance d'entraînement de ce jour et manquera donc les deux prochains matches internationaux contre la Serbie et la Grèce. »

    Si la DFB a identifié l'atteinte ligamentaire précise, elle n'a pas encore communiqué de calendrier définitif pour le retour de Schlotterbeck à la compétition ni la gravité globale de la déchirure. Point crucial pour l'équilibre du groupe, la fédération a également clarifié ses intentions concernant un remplaçant pour le défenseur blessé. Malgré cette vacance en défense, il a été confirmé qu'aucun joueur supplémentaire ne sera appelé en sélection pour prendre la place de Schlotterbeck lors des matches restants de cette fenêtre internationale.

  • Un cauchemar récurrent pour la star du BVB

    Ce nouveau coup dur sur le plan des blessures est particulièrement cruel pour Schlotterbeck, qui a déjà connu d’importantes périodes d’absence par le passé en raison de problèmes à la cheville. Après avoir subi une grave blessure à la cheville gauche lors du match de groupe de la Coupe du monde contre la Côte d’Ivoire, qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois, le défenseur du BVB doit désormais faire face à un nouveau contretemps, cette fois à la cheville droite.

    Schlotterbeck a participé au match nul 1-1 de l’Allemagne contre les Pays-Bas lors de son entrée en lice en Ligue des nations, mais a ensuite été écarté du groupe pour la défaite 1-0 contre la Grèce.

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    Classement de l'Allemagne en Ligue des nations et matches à venir

    Après le match de jeudi contre la Serbie à Munich, l’Allemagne bouclera la trêve internationale en cours par un déplacement en Grèce le 4 octobre. L’Allemagne occupe actuellement la troisième place du groupe 2 de la Ligue A avec un seul point, derrière la Grèce, leader du groupe avec 6 points, et les Pays-Bas, deuxièmes avec 4 points.

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