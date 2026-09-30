Klopp a subi un contretemps frustrant alors qu’il poursuit sa quête d’une première victoire à la tête de la sélection nationale. Le défenseur central du Borussia Dortmund, Schlotterbeck, a été officiellement forfait pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie et la Grèce. La DFB a confirmé la nouvelle mercredi après-midi, révélant que le joueur de 26 ans souffrait d’une blessure au ligament latéral de la cheville droite lors des derniers préparatifs de l’équipe pour son match à Munich.

La blessure est survenue lors de ce qui devait être une légère séance d’échauffement, le défenseur affichant clairement sa détresse alors que son visage se crispait de douleur. Après un examen immédiat sur la pelouse par le staff médical, Schlotterbeck a passé une IRM, qui a ensuite confirmé le diagnostic.