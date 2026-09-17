Stones va devoir passer un moment sur la touche après que son nouveau club, l'Inter Milan, a confirmé que le défenseur souffre d'une élongation à la cuisse gauche. La blessure est survenue lors de la récente victoire 5-3 de l'Inter contre l'Udinese, lundi, un match qui marquait la première titularisation du joueur de 32 ans avec le géant de la Serie A depuis son transfert très médiatisé en provenance de Manchester City en juillet.

Les examens médicaux effectués après le match ont livré un pronostic sombre pour le club comme pour la sélection. L'ancien joueur de Manchester City devrait être absent au minimum pendant trois semaines et demie, même si les craintes grandissent au sein du service médical de l'Inter quant à une indisponibilité qui pourrait s'étendre à un mois complet.