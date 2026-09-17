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Coup dur énorme pour l’Angleterre ! John Stones forfait contre l’Inter Milan et pour le choc de Ligue des nations en raison d’une blessure
Nouveau contretemps sur blessure pour Stones à l’Inter
Stones va devoir passer un moment sur la touche après que son nouveau club, l'Inter Milan, a confirmé que le défenseur souffre d'une élongation à la cuisse gauche. La blessure est survenue lors de la récente victoire 5-3 de l'Inter contre l'Udinese, lundi, un match qui marquait la première titularisation du joueur de 32 ans avec le géant de la Serie A depuis son transfert très médiatisé en provenance de Manchester City en juillet.
Les examens médicaux effectués après le match ont livré un pronostic sombre pour le club comme pour la sélection. L'ancien joueur de Manchester City devrait être absent au minimum pendant trois semaines et demie, même si les craintes grandissent au sein du service médical de l'Inter quant à une indisponibilité qui pourrait s'étendre à un mois complet.
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Tuchel face à un casse-tête défensif
Le timing ne pourrait pas être pire pour Tuchel, qui s’apprête à annoncer vendredi sa liste pour les prochaines rencontres après la Coupe du monde en Amérique du Nord. L’Angleterre doit retrouver la compétition face à l’Espagne au Wembley Stadium le 26 septembre, avant un calendrier exigeant en Ligue des nations. L’Angleterre se déplacera pour affronter la République tchèque puis la Croatie, avant de conclure cette fenêtre internationale par une rencontre à domicile contre les Tchèques le 6 octobre.
Perdre Stones représente un coup dur majeur pour les fondations tactiques que Tuchel espérait bâtir. Le défenseur central reste l’un des membres les plus titrés et les plus expérimentés de la sélection nationale, avec 94 sélections, un total seulement dépassé par le capitaine Harry Kane dans l’effectif actuel.
Impact sur la campagne de l’Angleterre en Ligue des nations
Les perspectives de l’Angleterre en Ligue des nations sont désormais scrutées de près alors qu’elle se prépare à affronter une opposition de tout premier plan sans son pilier défensif. Stones a joué un rôle clé lors de la récente Coupe du monde, avec cinq apparitions tandis que l’Angleterre décrochait une troisième place. Sa fiabilité a été mise en évidence par le fait qu’il a disputé chaque minute des quarts de finale et de la demi-finale, tout en étant titularisé lors du match d’ouverture contre la Croatie.
Pour Stones, l’attention se porte désormais entièrement sur sa rééducation à Milan. Au mieux, le défenseur ne retrouvera pas les terrains avant bien après la fin de la trêve internationale d’octobre. Le joueur de 32 ans avait disputé quatre matches avec l’Inter avant ce contretemps, et il sera frustré que sa première titularisation en Italie ait été écourtée si brutalement.
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Stones et Calhanoglu vont manquer le choc au sommet
Stones comme Hakan Calhanoglu ont été déclarés forfait pour le choc à fort enjeu entre l’Inter et la Roma samedi. Le milieu de terrain turc a manqué la victoire en milieu de semaine contre l’Udinese après avoir souffert d’une élongation de l’adducteur de la cuisse droite, rejoignant ainsi le défenseur anglais à l’infirmerie. Ce sommet du haut de tableau au Stadio Olimpico voit l’Inter, deuxième, à égalité avec le leader, la Roma, avec 12 points, alors que le club romain affiche un bilan parfait de quatre victoires avant le match.
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