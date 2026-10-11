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Coup dur avec la blessure de Luke Shaw ? La star de Manchester United aperçue en train de boiter après le nul houleux contre Tottenham à Old Trafford
Une pilule amère pour Carrick
L’entraîneur de United, Michael Carrick, est confronté à un nouveau casse-tête défensif après que Shaw a semblé se blesser lors du match nul 1-1 face à Tottenham samedi. L’international anglais a été aperçu en train de boiter fortement et de grimacer alors qu’il traversait le parking d’Old Trafford après le coup de sifflet final.
Shaw avait été impliqué dans une rencontre tendue qui a vu Tottenham se retrouver à dix en seconde période. Il a continué à jouer avant d’être remplacé à la 95e minute par Ayden Heaven, mais les images d’après-match suggèrent qu’il n’est pas sorti indemne de ce duel éprouvant.
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La tension monte
Cette blessure potentielle a conclu un après-midi frustrant pour United, qui a laissé filer une avance en fin de match contre des visiteurs menacés par la relégation. Bryan Mbeumo semblait avoir mis les hommes de Carrick sur la voie de seulement leur deuxième victoire en championnat de la saison grâce à une superbe frappe à la 73e minute qui a trompé Antonín Kinsky.
Le match a ensuite sombré dans le chaos à peine cinq minutes plus tard. Shaw et Rodrigo Bentancur se sont accrochés sur la ligne de touche, ce qui a conduit le défenseur de United à pousser l’Uruguayen. Bentancur a répliqué avec un coup de tête, écopant d’un carton rouge direct, tandis que Shaw a été averti pour son rôle dans l’altercation.
Tottenham frappe tardivement
Malgré leur infériorité numérique, les visiteurs ont fait preuve d’une résilience incroyable pour arracher un point dans les tout derniers instants. Dominic Solanke a brisé le cœur de United en déviant de la tête dans le but le centre de Sandro Tonali, plongeant les supporters de Tottenham présents en déplacement dans le délire et permettant à son équipe de quitter la dernière place du classement de Premier League.
Pour United, ce résultat le laisse englué à la 12e place. Il s’agit d’un nouveau résultat décevant pour Carrick, dont l’équipe n’a pas su tirer parti de sa supériorité numérique ni préserver une victoire cruciale à domicile.
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Le test de la Ligue des champions approche
Le moment de ce possible contretemps pour Shaw ne pourrait guère plus mal tomber pour Manchester United. Alors que Harry Amass est le seul autre arrière gauche de métier dans l'effectif senior, Carrick retient son souffle concernant l'état de forme de son premier choix à ce poste avant une semaine cruciale.
United a désespérément besoin de mettre fin à une série de quatre matches sans victoire lorsqu'il recevra l'Atletico Madrid en Ligue des champions mardi soir. Il se déplacera ensuite à Elland Road pour un choc de Premier League à fort enjeu face à son grand rival Leeds United le week-end prochain.
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