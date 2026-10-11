L’entraîneur de United, Michael Carrick, est confronté à un nouveau casse-tête défensif après que Shaw a semblé se blesser lors du match nul 1-1 face à Tottenham samedi. L’international anglais a été aperçu en train de boiter fortement et de grimacer alors qu’il traversait le parking d’Old Trafford après le coup de sifflet final.

Shaw avait été impliqué dans une rencontre tendue qui a vu Tottenham se retrouver à dix en seconde période. Il a continué à jouer avant d’être remplacé à la 95e minute par Ayden Heaven, mais les images d’après-match suggèrent qu’il n’est pas sorti indemne de ce duel éprouvant.