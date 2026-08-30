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Coup de tonnerre sur le mercato de Tottenham : Roberto De Zerbi confirme que trois joueurs ont demandé à partir après la défaite contre Newcastle
Le trio de Tottenham réclame des transferts sur fond de début de saison sans victoire
De Zerbi a lâché une véritable bombe en confirmant que Richarlison, Kevin Danso et Pape Matar Sarr avaient soumis des demandes de transfert. Cette révélation est tombée peu après que le Newcastle United de Matthias Jaissle a infligé une défaite 2-0 à Tottenham dans le nord de Londres. Anthony Elanga et Yoane Wissa ont frappé en seconde période pour offrir les trois points à Newcastle, accentuant la morosité du début de saison au Tottenham Hotspur Stadium.
Les trois joueurs ont tous été écartés du groupe pour le match de samedi. Si Sarr gère actuellement un léger problème aux ischio-jambiers, la principale raison de leur absence tient à leur volonté de relever de nouveaux défis avant la date limite du mercato de mardi. ESPNindique que la Juventus explore déjà la possibilité d'un accord pour Sarr.
Cette défaite 2-0 prolonge le début de campagne cauchemardesque de Tottenham. Après avoir subi une lourde défaite 3-0 contre Brentford lors du week-end d'ouverture, Tottenham n'a désormais pas réussi à marquer tout en perdant ses deux premiers matches de championnat pour la première fois depuis la saison 1974-1975.
- AFP
De Zerbi réclame une « solution économique » pour les stars sur le départ
De Zerbi n’a pas mâché ses mots au moment d’expliquer l’absence de ses joueurs les plus expérimentés. Le technicien italien a précisé que tous ceux qui souhaitent partir doivent s’assurer que les clubs intéressés répondent à l’évaluation fixée par Tottenham.
« Richarlison, je ne sais pas. Il a dit trop de fois qu’il voulait partir, a expliqué De Zerbi aux journalistes. Danso est venu me voir il y a deux jours et il m’a dit qu’il voulait partir. Pape Sarr, c’est la même chose, mais il a subi une petite blessure et il est presque prêt à reprendre l’entraînement. »
Malgré cette perturbation, De Zerbi a assuré qu’il n’y avait aucune animosité entre lui et le trio sur le départ. « J’adore ces joueurs, et ce sont de très bons gars. J’entretiens de très bonnes relations avec eux, a-t-il ajouté. Mais s’ils veulent partir, ils doivent apporter la solution économique au club, et ils peuvent s’en aller, puis nous trouverons d’autres joueurs. »
Des dépenses énormes qui n’ont toujours pas porté leurs fruits dans le nord de Londres
Tottenham a dépensé plus de 350 millions de livres sterling pour huit nouvelles recrues cet été, dans le but de remanier drastiquement un effectif qui a évité de justesse la relégation la saison dernière. Parmi les arrivées les plus marquantes figurent le milieu de terrain à 100 millions de livres sterling Sandro Tonali, qui a vécu des retrouvailles pénibles, ponctuées de huées, face à son ancien club Newcastle, ainsi qu’Omar Marmoush, qui a manqué une énorme occasion pour ses débuts.
Malgré l’énorme investissement financier et deux défaites consécutives, De Zerbi exhorte les supporters à faire confiance au projet. Il a souligné que l’intégration d’un effectif largement remanié prend du temps, reconnaissant que son projet n’en est qu’à ses débuts.
« Il n’y a pas de panique. Je sais où nous allons et quel est le plan », a ajouté De Zerbi. « J’ai une très, très grande confiance dans les qualités de mes joueurs. À la fin, quand nous deviendrons une équipe, quand nous améliorerons la connexion entre les joueurs.
« Je suis désolé pour les supporters, pour l’ambiance, parce qu’après deux défaites, peut-être que quelqu’un peut penser que c’est la même histoire, la même que lors des deux dernières saisons. Je n’ai aucun doute : ce n’est pas le cas. »
Il a poursuivi : « Rien ne change parce qu’ils sont trop bons [comme groupe de] joueurs. Je suis désolé pour le club parce qu’il est en train de construire un grand effectif. Mais peut-être que, pour l’instant, nous ne sommes pas encore prêts, pour beaucoup, beaucoup de raisons nous ne sommes pas encore prêts. »
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Course contre la montre alors que la date limite du mercato approche
Tottenham s’apprête à vivre quelques jours chaotiques avant la fermeture du mercato, mardi. La direction du club doit régler rapidement l’avenir de Richarlison, Danso et Sarr, tout en pouvant retourner sur le marché pour s’attacher, à la dernière minute, des remplaçants afin d’équilibrer l’effectif.
Sur le terrain, De Zerbi est confronté à la tâche intimidante d’instaurer rapidement une cohésion tactique parmi ses coûteuses recrues. Alors que l’équipe manque déjà de confiance et ne parvient pas à trouver le chemin des filets, Tottenham a désespérément besoin d’un résultat positif lors de son prochain match pour éviter que l’anxiété actuelle ne se transforme en crise ouverte.
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