De Zerbi a lâché une véritable bombe en confirmant que Richarlison, Kevin Danso et Pape Matar Sarr avaient soumis des demandes de transfert. Cette révélation est tombée peu après que le Newcastle United de Matthias Jaissle a infligé une défaite 2-0 à Tottenham dans le nord de Londres. Anthony Elanga et Yoane Wissa ont frappé en seconde période pour offrir les trois points à Newcastle, accentuant la morosité du début de saison au Tottenham Hotspur Stadium.

Les trois joueurs ont tous été écartés du groupe pour le match de samedi. Si Sarr gère actuellement un léger problème aux ischio-jambiers, la principale raison de leur absence tient à leur volonté de relever de nouveaux défis avant la date limite du mercato de mardi. ESPNindique que la Juventus explore déjà la possibilité d'un accord pour Sarr.

Cette défaite 2-0 prolonge le début de campagne cauchemardesque de Tottenham. Après avoir subi une lourde défaite 3-0 contre Brentford lors du week-end d'ouverture, Tottenham n'a désormais pas réussi à marquer tout en perdant ses deux premiers matches de championnat pour la première fois depuis la saison 1974-1975.



