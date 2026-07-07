Le slalom géant parallèle de snowboard, également menacé, conserve sa place au programme. Selon le CIO, la discipline a « enregistré des améliorations significatives en termes de popularité » depuis Pékin 2022, contrairement au NoKo.
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Coup de tonnerre pour l’ex-pépite du medley allemand : le CIO retire la « discipline reine » des Jeux olympiques
La Fédération olympique allemande du sport (DOSB) déplore la décision du CIO concernant cette discipline combinée. « Je partage la déception des athlètes qui, pendant des années, ont travaillé avec beaucoup de discipline, de passion et de sacrifices pour réaliser leur rêve olympique et qui doivent désormais, dans un premier temps, s'accommoder de cette décision », a déclaré Thomas Weikert, président de la DOSB : « Dans le même temps, nous devons reconnaître que le CIO doit adapter le programme olympique à l’évolution du contexte afin de garantir la pérennité des Jeux. »
Présente depuis les premiers Jeux d’hiver de Chamonix en 1924, la discipline phare des sports d’hiver était toutefois en perte de vitesse depuis plusieurs années. Le CIO, qui s’est donné pour mission de promouvoir l’égalité des sexes, a formulé plusieurs critiques à l’encontre de cette discipline, dans laquelle seuls les hommes étaient jusqu’à présent autorisés à concourir sur la scène olympique : une diffusion internationale insuffisante, un nombre limité de nations compétitives et une audience mondiale relativement faible.
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Le combiné nordique perd énormément en popularité
« Selon la plupart des indicateurs de popularité, le combiné nordique a occupé la dernière place parmi toutes les disciplines aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014, Pyeongchang 2018, Pékin 2022 et Milan-Cortina 2026. Lors des derniers Jeux olympiques d’hiver, elle a terminé dernière pour onze des quatorze indicateurs de popularité analysés », a précisé le CIO.
Le freeride (ski et snowboard) et le Synchro9 (patinage artistique synchronisé) feront leur entrée aux Jeux Olympiques de 2030. Lors de l’édition française, la « parité totale entre les sexes » devrait également être atteinte pour la première fois aux Jeux d’hiver ; le CIO prévoit 3 046 athlètes, dont 1 525 femmes et 1 521 hommes.
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