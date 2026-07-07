La Fédération olympique allemande du sport (DOSB) déplore la décision du CIO concernant cette discipline combinée. « Je partage la déception des athlètes qui, pendant des années, ont travaillé avec beaucoup de discipline, de passion et de sacrifices pour réaliser leur rêve olympique et qui doivent désormais, dans un premier temps, s'accommoder de cette décision », a déclaré Thomas Weikert, président de la DOSB : « Dans le même temps, nous devons reconnaître que le CIO doit adapter le programme olympique à l’évolution du contexte afin de garantir la pérennité des Jeux. »

Présente depuis les premiers Jeux d’hiver de Chamonix en 1924, la discipline phare des sports d’hiver était toutefois en perte de vitesse depuis plusieurs années. Le CIO, qui s’est donné pour mission de promouvoir l’égalité des sexes, a formulé plusieurs critiques à l’encontre de cette discipline, dans laquelle seuls les hommes étaient jusqu’à présent autorisés à concourir sur la scène olympique : une diffusion internationale insuffisante, un nombre limité de nations compétitives et une audience mondiale relativement faible.