Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
cm grafica lautaro cannoniere
Emanuele Tramacere

Traduit par

Coup de tonnerre à l’Inter : le FC Barcelone est revenu à la charge pour Lautaro Martinez. Rencontre avec l’agent à Madrid, c’est la priorité numéro un de Flick et Deco après le non pour Julian Alvarez

Inter
FC Barcelone
L. Martinez

Après des mois de rumeurs et de pistes, cette fois, le FC Barcelone a commencé à passer aux choses sérieuses pour tenter d’arracher à l’Inter l’avant-centre argentin.

Le FC Barcelone pourrait être, au cours de ces semaines de mercato, le plus grand danger pour toutes les équipes qui comptent dans leur effectif un avant-centre mobile. Le club catalan, qui durant tout l’été a poursuivi le rêve de faire venir Julian Alvarez de l’Atlético de Madrid sous le maillot blaugrana, a commencé à changer de cible puisque du côté rojiblanco de Madrid, il n’a reçu que des portes closes.

Alors, comme l’a rapporté Gerard Romero, streamer très connu, figure du podcast Jijantes, ambassadeur de la Kings League et très souvent insider mercato pour les deux grands clubs d’Espagne compte tenu de ses liens directs avec nombre de protagonistes des deux équipes, le club catalan a ouvert un nouveau dossier pour son attaque et a commencé les négociations pour tenter d’arracher à l’Inter son capitaine Lautaro Martinez.

  • Au travail sur Lautaro

    Après le non de Julian Alvarez, le FC Barcelone a décidé que Lautaro Martinez serait la priorité absolue sur laquelle il a commencé à travailler ces derniers jours. Une négociation s’annonce évidemment difficile, mais selon Gerard Romero, le club catalan a compris qu’il existait une ouverture du côté du joueur pour tenter de négocier son arrivée en Catalogne lors de ces dernières semaines du mercato.

    • Publicité

  • Rencontre avec l’agent

    Toujours selon Gerard Moreno, une rencontre entre Deco et l’agent de Lautaro Martinez, Alejandro Camano, a eu lieu ces derniers jours à Madrid. Du côté de l’entourage du joueur, une ouverture est arrivée concernant le transfert de l’attaquant argentin au FC Barcelone.

  • L’Inter ne veut pas le vendre

    Il faut rappeler qu’avec la dernière prolongation de contrat, Lautaro Martinez et l’Inter ont convenu de la suppression de la clause libératoire, qui était de 120 millions d’euros et avait une durée limitée. Cette clause n’existe plus et quiconque voudrait tenter d’arracher le capitaine argentin à Milan devra inévitablement négocier avec l’Inter, qui, à l’image de l’Atletico avec Julian Alvarez, n’a pour le moment aucune envie de céder son capitaine. Bien sûr, tout dépendra de l’offre, car si elle était vraiment hors marché, alors elle sera inévitablement, au moins, prise en considération (davantage par le fonds pour des raisons évidentes que par la direction italienne).

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google



Serie A
Inter crest
Inter
INT
Monza crest
Monza
MON
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR