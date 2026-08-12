Dans un développement surprenant en Premier League, Arsenal aurait étudié la possibilité de céder l’un de ses plus brillants jeunes talents à des rivaux directs. Des informations suggèrent que des intermédiaires ont approché Chelsea et United pour proposer les services de Lewis-Skelly contre un montant d’environ 45 M£.

Cependant, malgré la cote croissante du joueur, les rivaux nationaux ont pris des directions différentes. Selon The Telegraph, Chelsea a rejeté l’opportunité de recruter le polyvalent joueur de 19 ans, choisissant plutôt de concentrer ses ressources sur Pep Chavarria du Rayo Vallecano. Le rapport ajoute également que United a « catégoriquement refusé » l’offre.



