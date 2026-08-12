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Coup de théâtre sur le marché des transferts alors que Chelsea et Manchester United opposent une réponse choquante à l’offre de 45 millions de livres d’Arsenal pour Myles Lewis-Skelly
Des rivaux snobent une surprenante invitation à un transfert
Dans un développement surprenant en Premier League, Arsenal aurait étudié la possibilité de céder l’un de ses plus brillants jeunes talents à des rivaux directs. Des informations suggèrent que des intermédiaires ont approché Chelsea et United pour proposer les services de Lewis-Skelly contre un montant d’environ 45 M£.
Cependant, malgré la cote croissante du joueur, les rivaux nationaux ont pris des directions différentes. Selon The Telegraph, Chelsea a rejeté l’opportunité de recruter le polyvalent joueur de 19 ans, choisissant plutôt de concentrer ses ressources sur Pep Chavarria du Rayo Vallecano. Le rapport ajoute également que United a « catégoriquement refusé » l’offre.
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Les grands éloges d'Arteta envers la jeune pépite
La décision d’offrir l’adolescent à des rivaux est particulièrement curieuse compte tenu du soutien affiché de Mikel Arteta au développement du jeune joueur. S’exprimant à la fin de la campagne précédente, l’Espagnol n’avait pas tardé à saluer le caractère du joueur de 19 ans. « J’ai été dur avec lui. Il a réalisé une saison spectaculaire l’année dernière lorsqu’il a intégré l’équipe première », a souligné Arteta. « Il a connu des moments difficiles après cela, mais il est resté très humble, très concentré, très en phase avec ce que nous voulions faire, et je savais qu’il était prêt.
« À l’entraînement, il montrait chaque jour qu’il méritait les opportunités qu’il a eues de jouer. Il l’a fait et aujourd’hui il a vraiment franchi un cap, et j’ai pensé qu’il avait livré une performance incroyable. »
Lewis-Skelly reste concentré sur le nord de Londres
Malgré le bruit entourant son possible départ, le joueur est déterminé à réussir sous le maillot rouge et blanc d’Arsenal. Selon The Athletic, le joueur indique qu’il ne cherche pas actuellement à partir et reste pleinement déterminé à intégrer le onze de départ sous les ordres d’Arteta.
Le joueur formé à Hale End a déjà affiché ses grandes ambitions pour sa carrière, montrant un niveau de maturité qui a impressionné des entraîneurs à travers la ligue. Revenant sur ses objectifs à long terme, Lewis-Skelly avait auparavant déclaré : « Je veux un héritage. Je veux tout gagner dans ce sport. Je veux remporter des trophées sur les plus grandes scènes tout en restant une personne qui apprend toujours et garde les pieds sur terre, ce qui est très important. »
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Manchester United et Chelsea regardent ailleurs
Pour Manchester United, le refus de s’engager dans un accord à 45 M£ découle d’une stratégie de recrutement spécifique sous Michael Carrick. Manchester United est à la recherche d’un défenseur côté gauche en raison des inquiétudes autour de la condition physique de Luke Shaw, mais le club concentrerait ses efforts sur Lewis Hall, de Newcastle.
La situation de Chelsea est similaire, puisque Chelsea continue de remanier son effectif sous sa direction sportive actuelle. Si la perspective de recruter un jeune Anglais très coté correspond souvent au profil de Chelsea, l’arrivée de Chavarria laisse penser que le club recherchait un autre type d’expérience afin d’équilibrer ses options défensives.
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